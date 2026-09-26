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Пора готовить клубнику к зиме: чем подкормить кусты в сентябре и октябре

Юрий Берендий
26 сентября 2026, 15:12
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Садовод Тама Мирная рассказала о последовательности осенних обработок клубники и объяснила, когда вносить калий, кальций и железо.
Пора готовить клубнику к зиме: чем подкормить кусты в сентябре и октябре
Подкормка клубники осенью - садовница рассказала о точной схеме / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как подготовить клубнику к зиме
  • Чем подкормить клубнику осенью
  • Какие удобрения нужны клубнике осенью

Клубнику уже в сентябре нужно готовить к холодам: после укоренения молодых саженцев садовница советует перейти на калийное удобрение, а азотные удобрения временно исключить. Для новых посадок схема зависит от того, когда именно растения попали в почву. Об этом рассказала блогерша и садовод, автор YouTube-канала "Тама мирная".

Какие удобрения нужны клубнике осенью, когда вносить калий и как защитить кусты от вредителей и болезней - выяснял Главред.

видео дня

Она отмечает, что для уже укоренившихся кустов первую осеннюю обработку проводит по листьям.

"Сейчас 17 сентября. Опрыскивание провожу монофосфатом калия по листьям. Мы готовимся уже к осени", - отмечает садовод.

Для такой обработки она называет конкретную концентрацию препарата.

"Это подкормка клубники по листьям монофосфатом калия в концентрации 10–15 г на 10 литров воды. И по листикам так ориентировочно пройтись, хорошо, хорошенько так полить, хорошенько, чтобы листики прямо намокли", - советует эксперт.

Какие удобрения дать клубнике осенью

Следующий этап ухода, по словам садовода, приходится на конец сентября. Тогда удобрение уже вносят не по листьям, а непосредственно под растения.

"Примерно в конце сентября, где-то 25 числа, то есть через две недели, 25–30 сентября, я внесу им в корень сульфат калия", - рассказывает она.

При этом от азотных подкормок осенью она предлагает отказаться. Причина связана с нежелательным активным наращиванием молодой зеленой массы перед холодами.

"Сейчас никакого азотного оживления не требуется, лиственной массы, как таковой, нам не нужно, чтобы она нарастала, чтобы это не было хрупким и нежным растением", - подчеркивает огородница.

Нужен ли клубнике кальций осенью

Особое внимание садовница уделяет кальцию. В то же время использовать кальциевую селитру для осенней подкормки она не советует из-за наличия в её составе азота.

"Кальций содержится в удобрении, которое называется кальциевая селитра. Но я хочу вам сказать, что кальциевую селитру мы не можем использовать, ведь в ней целых 18% азота, который сейчас растениям не нужен. Поэтому Брексил кальция нам на помощь, но он вносится через листья", - объясняет специалистка.

После калийной обработки садовод планирует провести внекорневую подкормку кальцием. По её словам, для молодых посадок этого должно быть достаточно.

"Поэтому я через неделю после этой обработки, нет, не через неделю, а через три дня после этой обработки - сегодня у нас, например, четверг, скорее всего, в воскресенье - я пройдусь и по листьям внесу "Брексил кальция", - добавляет она.

Что делать с новой посадкой клубники осенью

Для саженцев, которые были приобретены и высажены в начале сентября, садовница предлагает ориентироваться на факт укоренения. После этого можно применять ту же последовательность осеннего ухода.

"Если вы саженцы сейчас посадили, то можете воспользоваться именно такой схемой. Сейчас они у вас уже укоренились и посажены, если вы купили их в начале сентября и посадили. Так что самое время обработать именно их", - советует Мирна.

Схема, которую она рекомендует для таких растений, состоит из нескольких этапов. "Монофосфатом калия, а затем сульфатом калия и Брексилом кальция. И всё, далее - полив. Мы следим за поливом в октябре", - отмечает садовод.

Если клубнику высаживают только в конце сентября, время для осеннего подкормки также остаётся.

"Если вы купите саженцы только в конце сентября, то, конечно, через 10 дней после посадки монофосфат калия можно внести как по листьям, так и под корень. Сульфат калия точно так же можно внести через 10 дней после посадки", - говорит садоводка.

Как защитить клубнику от вредителей осенью

В сентябре садовод советует не ограничиваться подкормкой, а следить за появлением вредителей. Теплая погода может создавать условия для их дальнейшей активности.

"Сейчас как раз период активного размножения этого вредителя. Эта бабочка откладывает яйца, из которых вылупляется зеленая гусеница. Сначала она зеленая, а потом становится коричневой", - предупреждает специалистка.

Особое внимание она обращает на совку, которая может повреждать важные части растения.

"Это очень вредоносный вредитель, особенно для клубники, ведь он выедает серединку этого рожка и серединку уса, всё. То есть выедает самое нежное и самое необходимое для нас. Поэтому необходимо следить за этим и обязательно проводить обработки, если это будет необходимо", - подчеркивает садовница.

Контроль следует продолжать и в октябре, если температура остается достаточно высокой.

"Поэтому следим за вредителями и, возможно, ещё понадобится обработать препаратами, которые я вам здесь укажу. А вы вообще-то самостоятельно - это и клещ, и совка - ищите препараты, которыми будете обрабатывать", - советует она.

Чем обработать клубнику от болезней осенью

Еще одно направление осеннего ухода - борьба с болезнями. На своем участке Тама Мирная отдельно отмечает проблему хлороза и планирует использовать препараты с железом.

"Проблемы с хлорозом у меня постоянно возникают. Я ещё обработаю хорошим препаратом, ссылку на него там выложу. Обязательно обработаю средством с феритиновым железом, которое очень хорошо усваивается растениями и приносит быстрый результат", - рассказывает садовод.

Отдельную обработку от грибковых заболеваний она планирует провести ближе к завершению сезона. По её словам, сроки будут зависеть от погоды.

"Обычным медьсодержащим препаратом я обработаю и сами растения, и междурядья. То есть воздействую на всю патогенную микрофлору", - объясняет эксперт.

Что касается времени проведения этой процедуры, она ориентируется на вторую половину октября, но допускает корректировку графика.

"Обработку медьсодержащим препаратом планирую провести во второй половине октября. Хотя, возможно, уже будут такие морозы, что можно будет сделать это раньше. То есть нужно следить за погодой", - отмечает огородница.

Как подготовить клубнику к зимовке

После осенней подкормки и необходимых защитных мер важно следить за влажностью почвы. Садовод связывает калийные подкормки с подготовкой растений к холодному периоду.

"У вас ещё будет достаточно времени. Это поможет растениям не только лучше перезимовать, но и укрепить свой иммунитет. Ведь монофосфат калия - это очень хорошее удобрение, которое позволяет перезимовать почти всем растениям", - отмечает специалистка.

Что касается молодых растений, она также подчеркивает необходимость умеренности в подкормках.

"Поэтому обработки Брексилом кальция, я думаю, будет достаточно. Одной обработки листьев Брексилом кальция будет достаточно", - подытоживает садовница.

Топ-3 сорта клубники
Топ-3 сорта клубники / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Тама Мирна"

YouTube-канал "Тама Мирна" - украинский авторский канал, посвященный преимущественно выращиванию клубники, рассаде, сортам и практическим вопросам ведения ягодного хозяйства. Согласно информации на странице канала, он создан 19 июня 2016 года, зарегистрирован в Украине.

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