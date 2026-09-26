Как отбелить тюль от серости: средства из кухни возвращают снежную белизну

Вы узнаете:
- Чем отбелить шторы без дорогой химии
- Сколько соды и соли нужно на 10 литров воды
- Как стирать тюль, чтобы не испортить ткань
Пожелтевшие и посеревшие шторы можно спасти без специальных отбеливателей - достаточно обычных кухонных продуктов и правильного замачивания перед стиркой. Сода, поваренная соль, лимонная кислота и разрыхлитель для теста действуют на ткань деликатнее бытовой химии, но эффективно снимают серый налет и желтые пятна, пишет польское издание Dziennik.
Как постирать тюль, чтобы он был белоснежным
Ключевой этап, который чаще всего игнорируют, - замачивание. Шторы на кухне или в квартирах у оживленных улиц впитывают дым, пыль и жир, поэтому ткань стоит подготовить к стирке заранее. Вода при этом должна быть теплой, в пределах 30-40 градусов, иначе деликатные волокна пострадают.
Самым универсальным средством для отбеливания является пищевая сода: она нейтрализует кислоты, смягчает воду и усиливает действие порошка. Для пожелтевших штор советуют растворить около 500 г соды в 10 литрах теплой воды и оставить ткань в растворе на несколько часов, лучше всего на ночь. Чайную ложку соды можно добавлять и непосредственно в стиральную машину.
Когда пятен нет, а есть общая серость, срабатывает поваренная соль - 500 г на 10 литров теплой воды и несколько часов замачивания. Соль используют и после основной стирки, чтобы вернуть ткани природную белизну и блеск.
Лимонная кислота против следов дыма
Для хлопчатобумажных и льняных штор, а также для тканей, впитавших сигаретный дым или копоть от свечей, можно использовать лимонную кислоту или свежий сок лимона.
В теплую воду добавляют 2-3 столовые ложки кислоты в порошке или сок 2-3 лимонов, и на этот раз достаточно получаса-часа. Средство работает и при загрузке прямо в отсек для моющего средства.
Отдельный случай - жирные отложения, с которыми лучше всего справляется разрыхлитель для теста: один пакетик на 5 литров теплой воды и 15-20 минут выдержки перед стиркой.
Стирка без лишнего риска
После замачивания шторы стирают в машинке, но на деликатном режиме или вручную и при температуре не выше 30 градусов. Ткань обязательно кладут в мешок для стирки или наволочку, чтобы она не растягивалась и не собиралась складками, а отжим выставляют на минимальных оборотах или отключают полностью.
Гладить тюль после этого не придется: влажные шторы вешают сразу на карниз, и они выравниваются под собственным весом.
Как писал Главред, ранее специалисты по уходу за текстилем перечислили привычки, которые провоцируют неприятный запах вещей после стирки, и объяснили, почему уксус срабатывает не всегда.
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Об источнике: Dziennik.pl
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