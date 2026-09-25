Зимой из окон больше не будет дуть: как за копейки утеплить их от холода

Термоусадочная пленка стоит копейки, устанавливается за час и подходит даже для старых деревянных рам.

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Как утеплить окна на зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

Чем заменить вату и бумагу при утеплении окон

Сколько времени занимает монтаж пленки на одно окно

Что нужно купить перед началом работы

видео дня

Термоусадочная пленка вытесняет привычные вату, бумагу и малярную ленту как самый дешевый способ утеплить окна перед холодами. Её устанавливают на внутреннюю сторону рамы с небольшим зазором до стекла - именно эта воздушная подушка и блокирует холодный воздух, сообщает УНИАН.

Десятилетиями украинцы заделывали щели в деревянных рамах поролоном и заклеивали их бумагой или скотчем. Проблема в том, что при сильном зимнем ветре рамы все равно пропускают воздух внутрь, а радикальное решение - замена стеклопакетов - доступно далеко не каждому бюджету.

В быту пленку называют "третьим стеклом", хотя фактически она им не является. Выглядит аккуратно, стоит копейки по сравнению с альтернативными методами и особенно выручает владельцев старых окон, которые пока не удается заменить. На обработку одного окна уходит не более часа.

Что понадобится для работы

Помимо самой термоусадочной пленки, понадобится двусторонний скотч, ножницы или канцелярский нож, сухая тряпка и фен. Каждое окно следует предварительно измерить, а материал брать с запасом: он должен полностью перекрывать стекло и заходить на раму.

Пошаговая инструкция

Порядок действий несложен. Сначала стекло и раму моют, вытирают насухо и обезжиривают. Затем по периметру закрепляют двусторонний скотч, проверяют ровность наклеивания и снимают защитную бумагу.

Следующий шаг - вырезать полотно с запасом и прижать его к клейкой ленте. Завершающий этап - прогревание феном, которое устраняет складки и выравнивает материал по всей площади.

Главный признак того, что всё сделано правильно, - у окна больше не ощущается холод от рамы. Комната перестаёт быстро остывать, исчезают сквозняки, а необходимость включать дополнительный обогреватель отпадает.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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