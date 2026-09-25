Никакой не 'дверной глазок': как сказать правильно на украинском

Прямой перевод подходит, но словари предлагают ещё как минимум три колоритных синонима.

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Как по-украински называется "дверной глазок" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

Вы узнаете:

Как правильно назвать "дверной глазок" на украинском языке

Три характерных синонима к слову "глазок"

Почему уточнение "дверной" в большинстве случаев излишне

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В украинском языке есть как минимум четыре собственные названия для смотрового отверстия в двери, тогда как в быту украинцы чаще всего используют русскую кальку "дверной глазок". Наиболее употребительный эквивалент - "вічко", а наряду с ним словари фиксируют еще три колоритных синонима, сообщает Oboz.ua.

Первое, что приходит в голову большинству носителей языка, - дословный перевод "дверне вічко". Такой вариант близок к истине: отверстие для обзора лестничной клетки вполне корректно называть "вічком".

Уточнение "дверне" при этом в основном излишне. Из контекста и так понятно, что речь идет именно о дверях, поэтому достаточно одного существительного.

Три синонима, которые обогатят речь

Дело не ограничивается одним словом. У слова "вічко" есть сразу несколько выразительных вариантов, которые стоит включить в активный словарный запас.

"Прозурка" - североукраинский вариант, родственный слову "зір". "Візитерка" указывает на назначение отверстия: через него смотрят, кто пришел с визитом. "Глипка" образовалась от "глип" - быстрого, неожиданного взгляда на кого-то или что-то.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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