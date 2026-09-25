Зеленский эмоционально отреагировал на удар по Киеву и раскрыл планы РФ на зиму

Под ударом также оказались медицинские клиники, почтовые терминалы и государственные структуры в восьми регионах страны.

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Последствия атаки на Киев / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева

Ключевые тезисы Зеленского:

В Киеве погиб 14-летний мальчик

Пострадали 20 человек, среди них - 9-летний ребенок

Под ударами РФ также оказались еще семь областей

Российские оккупанты утром 25 сентября атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате попадания БПЛА в многоэтажный дом в Печерском районе погиб 14-летний подросток. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Утром россияне нанесли удар дроном по жилому многоэтажному дому в Киеве. К сожалению, погиб 14-летний мальчик. Мои соболезнования родным и близким... Абсолютно зверский и безумный удар, лишенный военной логики", - сообщил Зеленский. видео дня

В ГСЧС уточнили, что в результате попадания на уровне 9–10 этажей произошли пожар и разрушения. Спасатели спасли семерых человек и вывели их на свежий воздух.

По данным КГВА, по состоянию на 10:50 число пострадавших в результате российской атаки возросло до 14 человек. Среди них - 9-летний мальчик.

Обновлено 12:45: До 20 человек увеличилось количество пострадавших в столице.

В результате российской атаки на Киев повреждено здание Высшего совета правосудия. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

На месте работают экстренные службы. В настоящее время продолжается ликвидация последствий удара и уточнение масштабов повреждений.

В Высшем совете правосудия сообщили о временной невозможности работы органа из-за последствий атаки.

Где еще Россия атаковала Украину

Зеленский также сообщил, что с начала суток под российскими ударами оказались восемь областей Украины. В Одессе один человек погиб в результате повторного удара по почтовому терминалу.

В Запорожье российские войска атаковали медицинскую клинику, когда там находились люди. Также есть пострадавшие в Сумской и Николаевской областях.

Президент подчеркнул, что Россия, по его оценке, будет продолжать эскалацию до зимы, если давление не усилится.

"Чтобы дипломатия заработала, нужно вводить санкции США и ужесточать санкции Европы. У наших партнеров есть ключи к миру - через силу. Россияне должны понять, что пересидеть ситуацию не удастся и войну нужно заканчивать", - заявил Зеленский.

Почему РФ наносит удары по гражданским объектам - мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что Россия не может переломить ситуацию на фронте, поэтому пытается давить на Украину ударами по гражданской инфраструктуре.

По словам эксперта, ситуация на фронте все меньше соответствует целям, которые Москва заявляет в ходе переговоров. В частности, украинские военные продолжают освобождать населенные пункты в Донецкой области.

"Россия уже беспомощна в войне. На фронте, как мы видим, Украина начала отвоевывать значительные участки оккупированных территорий", - отметил Новак.

По мнению экономиста, из-за отсутствия желаемых результатов на поле боя РФ пытается психологически воздействовать на украинцев, нанося удары по гражданским объектам.

Атаки РФ по Украине 25 сентября - последние новости

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ночной атаке на столицу. В результате атак были зафиксированы попадания и повреждения в Соломенском и Подольском районах.

Исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин сообщил о попаданиях по двум медицинским учреждениям. Два человека пострадали в результате утренней атаки российских беспилотников по городу.

Как ранее сообщал Главред, Национальная полиция сообщила о попадании БПЛА в жилой дом на Печерске. В результате атаки погиб 14-летний подросток.

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О персоне: Андрей Новак Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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