Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Если часто собирается вода в холодильнике: как решить проблему без мастера

Дарья Пшеничник
24 сентября 2026, 22:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Конденсат на задней стенке - это нормально, но постоянные лужи под контейнерами для овощей свидетельствуют о забитом дренаже или поврежденном уплотнителе.

Если часто собирается вода в холодильнике: как решить проблему без мастера
Как избавиться от воды в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Вы узнаете:

  • Почему вода скапливается под ящиками холодильника
  • Шесть причин протечки по версии специалистов
  • Когда нужно вызвать сервисного мастера

видео дня

Вода под контейнерами для овощей и мокрые потеки на стенках холодильника в большинстве случаев не являются признаком серьёзной поломки - мелкие капли конденсата образуются во время обычного рабочего цикла техники. Тревожным сигналом становится ситуация, когда жидкость скапливается регулярно или стекает на пол: тогда следует проверить систему отвода воды, вентиляцию и расположение продуктов, сообщает ТСН.

Механизм появления влаги объясняется физикой работы агрегата: влага из воздуха оседает на задней панели камеры, а в некоторых моделях капли примерзают во время охлаждения и превращаются в жидкость уже во время автоматической разморозки. В нормальных условиях эта вода должна поступать в дренажную систему прибора.

Шесть причин, по которым холодильник начинает протекать

Самый распространенный сценарий - забитый сливной канал. Остатки еды и грязь перекрывают отверстие, и воде некуда стекать. Если конструкция позволяет получить доступ к каналу, специалисты советуют промыть его тёплой водой; если же добраться до дренажа можно только путём разборки корпуса, это уже задача для специалиста.

Вторая причина - сами продукты. Пакеты и кастрюли, прижатые вплотную к задней стенке, заставляют воду стекать на полки вместо дренажного отверстия. Точно так же нельзя перекрывать вентиляционные отверстия, отвечающие за циркуляцию воздуха в камере.

Уплотнитель двери - отдельный фактор риска. Когда дверь закрывается неплотно или резинка деформирована, тёплый воздух из комнаты попадает внутрь и усиливает образование конденсата.

Проблему провоцирует и горячая пища, помещённая в камеру без предварительного охлаждения: она резко повышает влажность и приводит к образованию льда. Аналогичный эффект дает перегрузка холодильника - слишком плотно заполненные полки блокируют циркуляцию холодного воздуха.

Когда без сервисного мастера не обойтись

Последний пункт в списке - неправильно установленный температурный режим, который также усиливает конденсацию. Для проверки специалисты предлагают простой бытовой тест: поставить термометр в стакане с водой внутрь камеры. Оптимальный показатель - от +4 °C до +5 °C.

Если же вода продолжает скапливаться даже после промывки дренажного канала и перестановки продуктов, а тем более стекает на пол, причина, вероятно, кроется во внутренней системе отвода или других узлах агрегата.

Любой ремонт, предполагающий разборку корпуса, следует доверять профессионалам - самостоятельное вмешательство грозит повреждением техники и риском поражения электрическим током.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
холодильник лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ составила детальный план ударов по энергетике Украины: раскрыто, что в нем

РФ составила детальный план ударов по энергетике Украины: раскрыто, что в нем

22:12Война
Украина договорилась о ракетах для Patriot — ПВО ждет серьезное усиление

Украина договорилась о ракетах для Patriot — ПВО ждет серьезное усиление

22:03Украина
Переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Белом доме завершились - говорили ли об Украине

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Белом доме завершились - говорили ли об Украине

21:46Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 25 сентября: Кроликам - сделки, Змеям - управление

Китайский гороскоп на завтра, 25 сентября: Кроликам - сделки, Змеям - управление

РФ ударила баллистикой по роддому и жилым домам в Киеве, есть погибшие

РФ ударила баллистикой по роддому и жилым домам в Киеве, есть погибшие

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сырости

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сырости

Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полную

Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полную

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с белкой за 39 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с белкой за 39 с

Последние новости

23:57

"Встречи с Путиным не будет": неожиданный сценарий завершения войны

23:08

Унитаз засияет чистотой: копеечный домашний способ удивит результатомВидео

22:51

Если часто собирается вода в холодильнике: как решить проблему без мастера

22:12

РФ составила детальный план ударов по энергетике Украины: раскрыто, что в нем

22:03

Украина договорилась о ракетах для Patriot — ПВО ждет серьезное усиление

Зимой Россию ждет большой "туапсец": Загородний назвал болевые точки, по которым будет бить УкраинаЗимой Россию ждет большой «туапсец»: Загородний назвал болевые точки, по которым будет бить Украина
21:58

"Никто не будет платить налоги, если бизнеса не останется": Андрусив - об обстрелахмнение

21:47

Осенняя обрезка деревьев: когда она пойдет на пользу, а когда наоборот навредит

21:46

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Белом доме завершились - говорили ли об Украине

21:12

РФ меняет тактику: генерал раскрыл цель затяжных атак на Киев

Реклама
20:40

Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полнуюВидео

20:21

Почему энергетического перемирия не будет — названа неожиданная причина

20:03

"Анкориджские договоренности" исчезли из переговоров: Зеленский назвал причину

19:58

Что "погасит" экономику РФ: раскрыт сценарий краха режима Путина

19:44

Один тип кухонной доски сильно затупляет ножи: как выбрать лучший вариантВидео

19:31

Точно не "сиюминутно": как сказать на украинском правильно

19:11

Украинец устроил резню в Польше - Зеленский отреагировал

18:34

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сыростиВидео

18:26

"Эта зима будет критически тяжелой": почему ПВО не успевает за реактивными дронами

18:25

Перехватчики реактивных "Шахедов" были "готовы" ещё зимой: что с ними случилось

18:23

Какой праздник 25 сентября: верующим рекомендуют не скупиться на добрые дела

Реклама
17:26

Как подготовить грядки под озимый чеснок — что внести осенью для рекордного урожаяВидео

17:00

"Война закончится": эксперт сказал, когда РФ не сможет продолжать боевые действия

16:49

Единственная дочь Курта Кобейна впервые за 8 лет появилась на публике — как она выглядит

16:44

Зеленский раскрыл 3 требования США к Украине и РФ: что должно произойти первым

16:27

"Это — ловушка для Трампа": названы главные сигналы встречи Зеленского с президентом США

16:09

Новый управляющий "Моршинской" планирует немедленно приступить к аудиту группы — Герман

16:04

"Ракета возле нас попала": Наталка Денисенко вышла на связь после прилета

16:02

Эльнур Мехтиев дал интервью: ENSO, "Урбан" и знакомство со Столаром актуально

16:00

Доллар резко взлетел, евро падает: новый курс валют на 25 сентября

15:59

"Всё зависит от него": назван единственный сценарий и условие завершения войны

15:44

Как избавиться от разводов на посуде: секрет блестящих тарелок от повара

15:28

Инсценировал самоубийство в Одессе и сбежал: кем был настоящий прототип Джеймса БондаВидео

15:16

Как подобрать цвет колготок к образу: блогер назвала 6 правилВидео

14:56

Атака РФ оставила бизнес в руинах: уничтожены "Новая почта", бренд Dukachi и фабрикаФото

14:52

После атаки РФ парень угостил коммунальщиц кофе: видео растрогало украинцев

14:00

Как почистить осеннюю обувь из кожи, замши и нубука в домашних условиях

13:58

Интернет в Украине существенно подорожает: провайдер предупредил о росте тарифов

13:37

"Пошли народные методы": беременная Витвицкая пытается ускорить роды

13:31

Многие украинцы без света: из-за атак РФ зафиксированы обесточивания в 8 областях

13:03

Дрова нужно класть наоборот: хитрый способ разжигания камина

Реклама
12:59

В Украине потепление почти полностью вытеснит дожди: когда изменится погода

12:48

"Посочувствовать новой пассии": экс-жена Ращука сделала резкое заявление

12:33

Абсолютно новый рецепт драников из цветной капусты – готовятся 15 минут

12:08

РФ ударила по ферме на Харьковщине: погибли шесть аграриев, 12 - ранены

12:02

Проблема не в сложном характере: почему дети непослушны, психолог ответила

11:37

В Украине может исчезать мобильная связь и интернет: предупреждение эксперта

11:30

Китайский гороскоп на завтра, 25 сентября: Кроликам - сделки, Змеям - управление

11:21

ВСУ прорвались в трёх областях: ISW сообщил о срыве операций РФ на фронте

11:20

Масло на столе и орехи в холоде: как на самом деле нужно хранить продукты

11:18

Центр ответственной игры и группа экспертов из Украины изучили эстонский опыт профилактики игровой зависимости

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять