Если часто собирается вода в холодильнике: как решить проблему без мастера

Конденсат на задней стенке - это нормально, но постоянные лужи под контейнерами для овощей свидетельствуют о забитом дренаже или поврежденном уплотнителе.

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Как избавиться от воды в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Вы узнаете:

Почему вода скапливается под ящиками холодильника

Шесть причин протечки по версии специалистов

Когда нужно вызвать сервисного мастера

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Вода под контейнерами для овощей и мокрые потеки на стенках холодильника в большинстве случаев не являются признаком серьёзной поломки - мелкие капли конденсата образуются во время обычного рабочего цикла техники. Тревожным сигналом становится ситуация, когда жидкость скапливается регулярно или стекает на пол: тогда следует проверить систему отвода воды, вентиляцию и расположение продуктов, сообщает ТСН.

Механизм появления влаги объясняется физикой работы агрегата: влага из воздуха оседает на задней панели камеры, а в некоторых моделях капли примерзают во время охлаждения и превращаются в жидкость уже во время автоматической разморозки. В нормальных условиях эта вода должна поступать в дренажную систему прибора.

Шесть причин, по которым холодильник начинает протекать

Самый распространенный сценарий - забитый сливной канал. Остатки еды и грязь перекрывают отверстие, и воде некуда стекать. Если конструкция позволяет получить доступ к каналу, специалисты советуют промыть его тёплой водой; если же добраться до дренажа можно только путём разборки корпуса, это уже задача для специалиста.

Вторая причина - сами продукты. Пакеты и кастрюли, прижатые вплотную к задней стенке, заставляют воду стекать на полки вместо дренажного отверстия. Точно так же нельзя перекрывать вентиляционные отверстия, отвечающие за циркуляцию воздуха в камере.

Уплотнитель двери - отдельный фактор риска. Когда дверь закрывается неплотно или резинка деформирована, тёплый воздух из комнаты попадает внутрь и усиливает образование конденсата.

Проблему провоцирует и горячая пища, помещённая в камеру без предварительного охлаждения: она резко повышает влажность и приводит к образованию льда. Аналогичный эффект дает перегрузка холодильника - слишком плотно заполненные полки блокируют циркуляцию холодного воздуха.

Когда без сервисного мастера не обойтись

Последний пункт в списке - неправильно установленный температурный режим, который также усиливает конденсацию. Для проверки специалисты предлагают простой бытовой тест: поставить термометр в стакане с водой внутрь камеры. Оптимальный показатель - от +4 °C до +5 °C.

Если же вода продолжает скапливаться даже после промывки дренажного канала и перестановки продуктов, а тем более стекает на пол, причина, вероятно, кроется во внутренней системе отвода или других узлах агрегата.

Любой ремонт, предполагающий разборку корпуса, следует доверять профессионалам - самостоятельное вмешательство грозит повреждением техники и риском поражения электрическим током.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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