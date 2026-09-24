Абсолютно новый рецепт драников из цветной капусты – готовятся 15 минут

Драники - универсальное блюдо, которое можно есть как на ужин, так и в качестве перекуса. Еще одно преимущество драников в том, что их можно приготовить не только из картофеля.
Главред узнал, что рецептом драников из цветной капусты в TikTok поделился украинский кулинарный блогер Алексей Крючков.
Драники из цветной капусты - рецепт
Ингредиенты:
- Цветная капуста 500 г
- Яйца 2 шт.
- Кукурузный крахмал 2–3 ст. л.
- Мука 2 ст. л.
- Соль 1/2 ч. л.
Соцветия цветной капусты измельчаем в блендере до состояния крошки. Затем добавляем к ней яйца, крахмал, муку и соль. Перемешиваем массу и выкладываем по ложке на разогретую и смазанную маслом сковороду. Обжариваем драники до золотистого цвета с обеих сторон.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом драников из цветной капусты можно посмотреть по ссылке.
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О персоне: Алексей Крючков
Алексей Крючков - украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления пищи. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.
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