Абсолютно новый рецепт драников из цветной капусты – готовятся 15 минут

Рецепт драников без грамма картофеля, которые поразят своим вкусом всю семью.

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Рецепт драников из цветной капусты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Драники - универсальное блюдо, которое можно есть как на ужин, так и в качестве перекуса. Еще одно преимущество драников в том, что их можно приготовить не только из картофеля.

Главред узнал, что рецептом драников из цветной капусты в TikTok поделился украинский кулинарный блогер Алексей Крючков.

Драники из цветной капусты - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Цветная капуста 500 г

Яйца 2 шт.

Кукурузный крахмал 2–3 ст. л.

Мука 2 ст. л.

Соль 1/2 ч. л.

Соцветия цветной капусты измельчаем в блендере до состояния крошки. Затем добавляем к ней яйца, крахмал, муку и соль. Перемешиваем массу и выкладываем по ложке на разогретую и смазанную маслом сковороду. Обжариваем драники до золотистого цвета с обеих сторон.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом драников из цветной капусты можно посмотреть по ссылке.

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О персоне: Алексей Крючков Алексей Крючков - украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления пищи. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.

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