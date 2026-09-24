"Дай Бог, получится": Зеленский раскрыл три варианта перемирия с РФ

Президент Украины рассказал, что Трамп пообещал передать Си Цзиньпину просьбу повлиять на Путина.

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Переговоры с реальным результатом возможны уже в декабре, считает Зеленский / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

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Где и когда возможна трехсторонняя встреча

Три варианта перемирия, которые обсуждают сейчас

Какую роль в переговорах отводят Китаю

Трехсторонняя встреча с реальным результатом потенциально возможна в декабре в Майами во время саммита G20 - такой формат Владимир Зеленский назвал одной из лучших возможностей, предложенных американской стороной. Президент Украины убежден, что присутствие лидера США Дональда Трампа, представителей Европы, Китая, Индии и стран Ближнего Востока способно создать атмосферу для результативных переговоров, сообщает Новини.LIVE.

Позицию Киева относительно участия в таком формате президент обозначил однозначно.

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"Безусловно, Украина будет поддерживать, если будет такой формат и соответствующая договоренность", - отметил Зеленский.

Три сценария прекращения огня

Параллельно с дипломатическим треком на столе переговоров лежат три конкретные модели частичного прекращения огня - энергетическая, зерновая и морская.

Киев готов отказаться от ударов по энергетическим объектам, а отдельный блок касается безопасности судоходства, которая может охватить не только аграрный экспорт, но и энергетические и металлургические грузы.

Шансы на реализацию этих договоренностей президент оценивает сдержанно оптимистично.

"Заинтересованы обе стороны. Дай Бог, получится. Я вижу в этом возможности", - заявил Зеленский.

Эти варианты уже обсуждались с лидерами Египта, Турции, ОАЭ и Индии. По словам президента, перечисленные страны имеют собственный интерес в спокойствии на море.

Роль Пекина и закон Грэма

Отдельное направление давления на Москву украинская сторона выстраивает через Пекин. Зеленский попросил Трампа поговорить с китайским лидером, чтобы тот помог склонить Путина к завершению войны или как минимум к "деэскалационным шагам" - и американский президент такое обещание дал.

Речь идет прежде всего об энергетике и зерне. Именно реальные решения в этих сферах, подчеркивает Зеленский, стали бы демонстрацией готовности России к деэскалации, а не очередной декларацией.

Еще одним инструментом влияния президент назвал закон Грэма, который, по его оценке, может быть "очень влиятельным" - при условии, что его действительно применят.

Переговоры Зеленского и Трампа - новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Зеленского, президент США заявил о намерении сделать все возможное для завершения войны.

Украина готова к энергетическому перемирию с Россией при одном условии - прекращении ударов по электросетям, системам отопления и водоснабжения. Предложение Киева российской стороне передадут Соединенные Штаты. Позиция Кремля по этому вопросу неизвестна.

Во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке удалось добиться определенного продвижения в вопросе предоставления Украине лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.

Война России против Украины завершится не военным разгромом одной из сторон, а договоренностью за столом переговоров - так очертил перспективы боевых действий госсекретарь США Марко Рубио. По его оценке, победителей в этой войне не будет, поэтому ее продолжение лишено рациональной логики.

При каком условии Путин может согласиться на завершение войны

Дипломат Владимир Огрызко считает, что российское руководство на данном этапе не показывает готовности рассматривать даже компромиссный сценарий окончания войны против Украины. По его оценке, в Кремле возможное прекращение боевых действий связывают не только с военными или дипломатическими вопросами, но и с рисками для сохранения нынешней власти.

По мнению Огрызко, именно опасения относительно последствий завершения войны могут влиять на позицию российского руководства и отношение к предложениям о перемирии. Эксперт полагает, что Москва может пойти на прекращение боевых действий лишь при условии, что этот шаг, как считает Путин, не создаст угрозы его политическим позициям и устойчивости действующей системы власти.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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