Что носить вместо тренча осенью 2026: стилистка раскрыла 3 неожиданных варианта

Стилист Мария Зинченко назвала три альтернативы классическому бежевому тренчу.

https://glavred.info/fashion/chto-nosit-vmesto-trencha-osenyu-2026-stilistka-raskryla-3-neozhidannyh-varianta-10798799.html Ссылка скопирована

Чем заменить тренч осенью 2026 года / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, hangocnga6695; скриншот из видео

Вы узнаете:

Что носить вместо тренча осенью 2026

Какая верхняя одежда будет актуальной осенью

Как разнообразить осенний гардероб

Бежевый тренч остается универсальной вещью, однако создавать с ним разнообразные образы может быть сложнее. Главред расскажет, на какие три варианта верхней одежды стоит обратить внимание.

Какой кожаный плащ выбрать на осень 2026

Первой альтернативой тренчу стилистка Мария Зинченко называет удлиненный плащ из кожи или замши. Разнообразить такую верхнюю одежду можно с помощью тиснения, цвета или длины.

видео дня

"Кожаный или замшевый удлиненный плащ, причем как с тиснением, так и в интересных цветах и различной длины. Это гораздо разнообразнее, чем бежевый тренч", - рассказала стилистка.

Благодаря выбору фактуры и оттенка плащ может стать более заметной частью осеннего наряда и альтернативой нейтральной верхней одежде.

Кожаный тренч / скриншот из видео

Какие жакеты с мехом носить осенью 2026

Второй вариант - жакеты с меховыми деталями. Акцент может располагаться на манжетах или воротнике, благодаря чему даже лаконичная одежда будет выглядеть выразительнее.

"Пиджаки с мехом на манжетах или воротнике. Это выглядит престижно, особенно хорошо смотрится в глубоком синем и коричневом цвете", - отметила Мария Зинченко.

Эти оттенки позволяют отойти от привычного бежевого цвета и придать осеннему образу больше глубины.

Пиджаки с мехом / скриншот из видео

Какие шерстяные жакеты выбрать на осень 2026

Еще одной альтернативой тренчу могут стать шерстяные жакеты. Такой вариант сочетает в себе практичность с возможностью экспериментировать с цветами.

"Шерстяные жакеты - это тепло и универсальность, но обращайте внимание на интересные оттенки. Именно они будут привносить разнообразие в образ, на который захочется смотреть", - посоветовала стилистка.

Вместо того чтобы ограничиваться только нейтральной палитрой, можно присмотреться к более ярким цветам, которые помогут сделать базовые осенние комплекты интереснее.

Шерстяной жакет / скриншот из видео

Что выбрать вместо тренча на осень, смотрите здесь.

Читайте также:

Об источнике: Мария Зинченко Мария Зинченко - персональный стилист и блогер. На платформе TikTok рассказывает о модных трендах и стильных лайфхаках.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред