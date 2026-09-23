Что носить вместо тренча осенью 2026: стилистка раскрыла 3 неожиданных варианта

Вы узнаете:
- Что носить вместо тренча осенью 2026
- Какая верхняя одежда будет актуальной осенью
- Как разнообразить осенний гардероб
Бежевый тренч остается универсальной вещью, однако создавать с ним разнообразные образы может быть сложнее. Главред расскажет, на какие три варианта верхней одежды стоит обратить внимание.
Какой кожаный плащ выбрать на осень 2026
Первой альтернативой тренчу стилистка Мария Зинченко называет удлиненный плащ из кожи или замши. Разнообразить такую верхнюю одежду можно с помощью тиснения, цвета или длины.
"Кожаный или замшевый удлиненный плащ, причем как с тиснением, так и в интересных цветах и различной длины. Это гораздо разнообразнее, чем бежевый тренч", - рассказала стилистка.
Благодаря выбору фактуры и оттенка плащ может стать более заметной частью осеннего наряда и альтернативой нейтральной верхней одежде.
Какие жакеты с мехом носить осенью 2026
Второй вариант - жакеты с меховыми деталями. Акцент может располагаться на манжетах или воротнике, благодаря чему даже лаконичная одежда будет выглядеть выразительнее.
"Пиджаки с мехом на манжетах или воротнике. Это выглядит престижно, особенно хорошо смотрится в глубоком синем и коричневом цвете", - отметила Мария Зинченко.
Эти оттенки позволяют отойти от привычного бежевого цвета и придать осеннему образу больше глубины.
Какие шерстяные жакеты выбрать на осень 2026
Еще одной альтернативой тренчу могут стать шерстяные жакеты. Такой вариант сочетает в себе практичность с возможностью экспериментировать с цветами.
"Шерстяные жакеты - это тепло и универсальность, но обращайте внимание на интересные оттенки. Именно они будут привносить разнообразие в образ, на который захочется смотреть", - посоветовала стилистка.
Вместо того чтобы ограничиваться только нейтральной палитрой, можно присмотреться к более ярким цветам, которые помогут сделать базовые осенние комплекты интереснее.
Что выбрать вместо тренча на осень, смотрите здесь.
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Об источнике: Мария Зинченко
Мария Зинченко - персональный стилист и блогер. На платформе TikTok рассказывает о модных трендах и стильных лайфхаках.
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