Как понять, что пора срезать тыкву: три признака, которые не подведут

Опытная садовница объяснила, на что обращать внимание, чтобы не собрать тыкву слишком рано или слишком поздно.

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Урожай тыквы - три сигнала, что плод созрел окончательно / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как проверить спелость тыквы ногтем

Почему цвет тыквы часто обманывает садоводов

Какой признак на плодоножке подскажет время сбора

Огородники ежегодно теряют часть урожая тыкв из-за одной и той же ошибки - плоды собирают наугад, ориентируясь только на цвет кожуры или собственное ощущение "вроде готово". Одна неверная оценка может стоить результатов целого сезона работы в саду. Об этом сообщила главный редактор и ведущий автор издания Rural Sprout Трейси Бесемер. По ее словам, освоив три простых визуальных признака, можно безошибочно определять момент, когда тыква достигла пика вкуса.

Как понять, что тыква поспела в огороде

Тест на твердость кожицы

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Самый распространенный совет для огородников - оценивать спелость тыквы на ощупь. Бесемер сразу предупреждает: сам по себе этот способ не всегда дает точный результат, поэтому стоит понимать механику его работы.

"Незрелые кабачки и тыквы имеют тонкую кожуру, которую легко проколоть или повредить ногтем. Если ногтем можно проколоть мякоть или легко оставить глубокий влажный след - плод еще не созрел. Но если на кожуре остается лишь легкий отпечаток, а сама она практически не поддается, это хороший знак, хотя и не всегда окончательный", - отмечает Бесемер.

Восковой налет вместо цвета

Цвет кожуры часто считают главным ориентиром для сбора. Однако, по наблюдениям садовницы, значительно более надежный сигнал появляется на поверхности плода уже в процессе созревания и легко проверяется даже на расстоянии.

"У зимних тыкв, винограда и черники есть кое-что общее - на зрелой кожуре образуется естественный восковой слой, который предотвращает потерю влаги, защищает от болезней и проколов. Тыква теряет тот мягкий глянцевый блеск, который имеет во время роста, и приобретает матовый вид. Это гораздо более надежный показатель спелости, чем цвет, ведь плод иногда приобретает финальный оттенок еще до появления этого налета", - объясняет Трейси.

Пробковая плодоножка как финальный сигнал

Третий признак касается уже не самого плода, а места его крепления к лозе. Именно она, по словам садовода, ставит окончательную точку в вопросе готовности тыквы к сбору.

"Когда зимняя тыква полностью созревает, плодоножка начинает отделяться от основной лозы. Ее цвет темнеет, усик на ней тоже темнеет, а сам стебель теряет зеленый оттенок и начинает напоминать пробку. Появление пробковой структуры на плодоножке - еще один очевидный признак того, что зимняя тыква готова к сбору", - указывает Бесемер.

Что любит и чего не любит тыква / Инфографика: Главред

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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