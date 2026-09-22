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Календарь именных дней на октябрь 2026 года: кого поздравить с днём ангела

Марина Иваненко
22 сентября 2026, 21:02
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У кого в октябре 2026 года именины? Мы составили календарь именинов по новому и старому стилям, чтобы вы не пропустили важную дату.
Кому готовить поздравления с Днём ангела в октябре
Кому готовить поздравления с Днём ангела в октябре / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Когда отмечают именины в октябре 2026 года
  • Полный календарь именинов по новому стилю
  • Имена по старому юлианскому календарю

В октябре 2026 года верующие будут отмечать немало церковных праздников и дней памяти святых, с которыми связаны именины. Чтобы не пропустить День ангела своих родных, друзей или коллег, стоит заранее ознакомиться с церковным календарем. Даты именинов существенно различаются в зависимости от того, какого стиля вы придерживаетесь - новоюлианского (нового) или юлианского (старого). Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание ТСН, в течение месяца церковь почти ежедневно поминает святых, чьи имена носят многие украинцы. Поэтому календарь именинов станет удобным ориентиром, чтобы вовремя поздравить близких, друзей, коллег и знакомых с Днем ангела.

видео дня

Именины в октябре 2026 года по новому стилю

1 октября - Георгий, Григорий, Иван, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Роман, Вера

2 октября - Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков, Анна, Александра, Устина

3 октября - Антон, Денис, Иван, Павел, Петр

4 октября - Василий, Владимир, Дмитрий, Николай, Михаил, Павел, Петр, Степан, Яков, Вероника

5 октября - Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Макар, Матвей, Александра

6 октября - Иван, Макар, Хома

7 октября - Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Пелагея

8 октября - Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия, Татьяна

9 октября - Константин, Максим, Петр, Степан, Яков

10 октября - Андрей, Антон, Василий, Кирилл, Павел, Сергей, Степан, Ефим, Иаков

Самые популярные мужские имена
Самые популярные мужские имена / Инфографика: Главред

11 октября - Иларион, Лев, Макар, Александр, Филипп, Зинаида

12 октября - Богдан, Денис, Иван, Макар, Николай, Александр, Остап, Тарас

13 октября - Антон, Никита, Николай, Яков, Злата

14 октября - Гнат, Кузьма, Михаил, Назар, Петр, Параска

15 октября - Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Опанас, Семен, Ефим

16 октября - Георгий, Дементий, Евгений, Иван, Леонтий, Алексей

17 октября - Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Леонтий, Александр

18 октября - Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Фёдор, Елизавета, Ефросиния, Злата

19 октября - Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс

20 октября - Артем, Герман, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Александр, Павел, Петр, Ирина

21 октября - Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Фёдор, Пелагея

22 октября - Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Павел, Фёдор, Анна, Елизавета

23 октября - Владимир, Гнат, Максим, Николай, Александр, Яков, Ефросиния

24 октября - Иван, Николай, Алексей, Афанасий, Петр

25 октября - Валерий, Матрона

26 октября - Антон, Василий, Дмитрий, Опанас

27 октября - Андрей, Валентин, Марк, Нестор

28 октября - Арсен, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна, Параска

29 октября - Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Алексей, Афанасий, Павел, Филипп, Тимофей, Агата, Анастасия, Анна, Мария

30 октября - Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Петр, Семен, Степан, Анастасия, Елена

31 октября - Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Иван, Леонид, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Сергей, Степан, Федор, Яков

Именины в октябре 2026 года по старому стилю

1 октября - Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ариадна, Евфросиния, Ирина, София

2 октября - Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей, Федор, Мария

3 октября - Василий, Иван, Михаил, Олег, Александр, Остап, Фёдор, Татьяна

4 октября - Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Александр, Петр

5 октября - Вениамин, Макар, Николай, Александр, Петр, Параска

6 октября - Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида, Раиса

7 октября - Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Степан

8 октября - Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Опанас, Остап, Павел, Роман, Сергей, Ефросиния

9 октября - Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Опанас

10 октября - Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Фёдор

Наиболее популярные женсике имена
Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

11 октября - Вячеслав, Валентин, Георгий, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап, Федор, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана

12 октября - Иван

13 октября - Вячеслав, Василий, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Александра

14 октября - Георгий, Григорий, Иван, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Роман, Вера

15 октября - Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков, Анна, Александра, Устина

16 октября - Антон, Денис, Иван, Павел, Петр

17 октября - Василий, Владимир, Дмитрий, Николай, Михаил, Павел, Петр, Степан, Яков, Вероника

18 октября - Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Макар, Матвей, Александра

19 октября - Иван, Макар, Хома

20 октября - Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Пелагея

21 октября - Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия, Татьяна

22 октября - Константин, Максим, Петр, Степан, Иаков

23 октября - Андрей, Антон, Василий, Кирилл, Павел, Сергей, Степан, Ефим, Иаков

24 октября - Иларион, Лев, Макар, Александр, Филипп, Зинаида

25 октября - Богдан, Денис, Иван, Макар, Николай, Александр, Остап, Тарас

26 октября - Антон, Никита, Николай, Яков, Злата

27 октября - Гнат, Кузьма, Михаил, Назар, Петр, Параска

28 октября - Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Афанасий, Семен, Ефим

29 октября - Георгий, Дементий, Евгений, Иван, Леонтий, Алексей

30 октября - Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Леонтий, Александр

31 октября - Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Елизавета, Ефросиния, Злата

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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