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Дешевле дуба, а горит без дыма: какая древесина спасет дымоход от сажи

Марина Иваненко
22 сентября 2026, 18:39
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Не только дуб и граб подходят для отопления. Ольховые дрова быстро разгораются, легко обрабатываются и особенно ценятся для копчения продуктов.
Недорогие дрова, которые хорошо подходят для печи и камина
Недорогие дрова, которые хорошо подходят для печи и камина / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Какие недорогие дрова могут заменить дуб и граб
  • Почему ольха быстро разгорается и хорошо горит
  • Для чего ольховые дрова используют в коптильне

Выбирая дрова для камина, печи или коптильни, владельцы частных домов традиционно ищут дуб, бук или граб, обычно игнорируя более бюджетные варианты. Однако есть практичная и значительно более дешевая альтернатива - ольха. Эта древесина быстро разгорается, горит ровным пламенем, при правильном горении дает умеренное количество дыма и оставляет относительно мало золы. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Dom.wp.pl, ольха является практичной породой древесины для домашнего хозяйства. Несмотря на более низкую плотность по сравнению с дубом, она хорошо подходит для розжига и отопления, легко обрабатывается и при надлежащих условиях может достаточно быстро высыхать.

видео дня

Почему ольху стоит рассматривать в качестве дров

Чистое горение без лишних искр

При правильной сушке и горении ольховые дрова могут гореть достаточно чисто и без значительного количества искр. В то же время количество сажи зависит не только от породы древесины, но и от её влажности, конструкции печи или камина, а также от правильности горения.

Ольха быстро высыхает

Благодаря свойствам древесины и сравнительно невысокой плотности ольха может высыхать быстрее, чем некоторые твёрдые лиственные породы. Однако для эффективного отопления её всё равно нужно хорошо просушить и правильно хранить, защищая от осадков.

Древесину легко обрабатывать

Ольха относится к породам, которые достаточно легко пилить и рубить. Кроме того, небольшие поленья и щепа из этой древесины удобно использовать для розжига печи или камина.

Видео о том, какие породы дров являются лучшими, можно посмотреть здесь:

Сколько тепла дают ольховые дрова

Калорийность

Энергетическая ценность дров в значительной степени зависит от их влажности, поэтому сравнивать разные породы правильно, прежде всего, при одинаковой степени сухости. Ольха имеет более низкую объемную энергетическую плотность, чем дуб или граб, поскольку её древесина менее плотная.

Плотность

Плотность сухой ольхи составляет ориентировочно около 500–550 кг/м³, тогда как твёрдые породы, в частности дуб и граб, обычно имеют значительно более высокую плотность. Именно поэтому для получения одинакового количества тепла по объему может потребоваться больше ольховых дров.

Где ольховые дрова особенно уместны

Для коптильни

Ольха хорошо известна как древесина для копчения рыбы, мяса и других продуктов. Её дым придаёт пище характерный аромат и золотистый оттенок, поэтому ольховую щепу часто используют именно для этой цели.

Для печей и каминов

Ольховые дрова можно использовать для отопления печей и каминов при условии, что они хорошо высушены и подходят для конкретного отопительного прибора. Они быстро разгораются, поэтому могут быть удобны для розжига и поддержания огня.

Для быстрого розжига

Небольшие поленья и ольховая щепа хорошо подходят для начального этапа розжига. Древесина быстро загорается, после чего в топку можно добавлять более крупные сухие поленья.

Благодаря доступности и простоте обработки ольха может стать практичным вариантом для тех, кто ищет недорогие дрова. В то же время для длительного отопления важно учитывать не только породу, но и влажность древесины, её плотность и особенности конкретной печи или камина.

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Об источнике: WP.pl

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