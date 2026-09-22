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Скрытая угроза для дома: почему запрещено заделывать оконные проемы

Марина Иваненко
22 сентября 2026, 19:05
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Наши предки связывали окна с благополучием и защитой дома. Интересные народные приметы о чистых стеклах, треснутом стекле, перекрестках и других знаках.
Какие приметы связывали с окнами в доме
Какие приметы связывали с окнами в доме / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему заделывание окон считалось плохой приметой
  • Куда лучше выводить новое окно согласно поверьям
  • Какие знаки у окна предвещают перемены

Окна в доме издавна сравнивают с человеческими глазами. В древности верили, что через них можно не только видеть окружающий мир, но и заглядывать в будущее, отгонять беду или нечаянно навлечь несчастье на собственную семью. Именно поэтому с оконными проёмами связано огромное количество народных поверий и примет. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Ukr.Media, одно из самых строгих предостережений касается именно заделывания окон. По народным приметам, заделать проем - это все равно что лишить дом зрения, сделав его "слепым" и отгородив от внешнего мира.

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Почему не советовали заделывать окна

Наши предки верили, что через оконное отверстие дом дышит и обменивается энергией с окружающей средой. Зато пробить новое окно считалось хорошим знаком, который символически привлекает в дом новые возможности и свет.

Если же решение заделать проем окончательное, народные поверья советуют соблюдать определенные правила, чтобы не нарушить гармонию в доме:

Провести ритуал очищения

Накануне работ на подоконник можно поставить зажженную свечу на ночь и мысленно поблагодарить окно за его службу. Считалось, что огонь очищает пространство, а слова благодарности помогают символически завершить его роль в доме.

Не оставлять следов от прежнего окна

Проем советовали тщательно заделать, оштукатурить и покрасить, чтобы ни внутри, ни снаружи не оставалось заметных следов прежнего окна.

Об источнике: Ukr.media

Ukr.media - это популярное украинское информационно-развлекательное онлайн-издание, основанное в 2008 году. Портал работает как медиаплатформа с широким охватом тем, включая актуальные новости политики и экономики, а также обширный блок лайфстайл-контента: советы по психологии, здоровью, кулинарии и садоводству. Изданием управляет ООО "УКР-МЕДИА", главный офис расположен в Фастове, а должность главного редактора занимает Валерий Лесько. Ресурс ориентирован на массовую аудиторию, предлагая как оперативную информацию о событиях в Украине, так и познавательные материалы прикладного характера для повседневного использования.

В какую сторону света лучше вывести новое окно

В народных и эзотерических традициях различным сторонам света приписывали свое символическое значение.

  • Восток и север считались благоприятными направлениями. Восток ассоциировался с новым началом и утренним светом, а север в некоторых традициях связывали с достатком и финансовым благополучием.
  • Юг символизировал огонь, активность и признание. Считалось, что это направление обладает сильной энергетикой.
  • Запад связывали со спокойствием и завершением дня, поэтому окна, выходящие на эту сторону, якобы хорошо подходили для спален.

Почему боялись окон с видом на перекресток или кладбище

Если окно выходило на перекресток или кладбище, в некоторых народных поверьях его могли называть "окном печали". Считалось, что такой вид может притягивать грустные мысли и негативные эмоции.

Чтобы символически защитить дом, рекомендовали завешивать такое окно плотными шторами или ставить на подоконник растения, которым приписывали защитные свойства.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Какие приметы об окнах считались благоприятными

Свет в собственном окне - увидеть его, возвращаясь вечером домой, считалось хорошей приметой, предвещающей счастье и приятные перемены.

Солнышко или бабочка на стекле - если насекомое садилось на окно утром, это воспринимали как знак приятных новостей или хороших событий.

Радуга после дождя - радуга за окном символизировала удачу, неожиданную прибыль или приятный подарок.

Чистые стекла - тщательную мойку окон в народных поверьях связывали с очищением дома от негатива, болезней и неудач.

Чего не советовали делать у окна

Не смотреть в окно поздно вечером

По некоторым поверьям, так можно было привлечь внимание блуждающих духов или увидеть что-то нехорошее.

Не оставлять пустые бутылки на подоконнике

Им приписывали способность создавать своеобразные "воронки", в которых якобы теряется положительная энергия.

Не выбрасывать мусор и не свистеть у открытого окна

Такие действия связывали с финансовыми потерями и нарушением гармонии в доме.

Не перелезать через окно

В народе считали, что это может нарушить защиту жилища и навлечь неприятности.

Не оставлять треснутое стекло

Поврежденное окно символически считалось источником негатива, поэтому его советовали как можно скорее заменить.

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