Скрытая угроза для дома: почему запрещено заделывать оконные проемы

О чём вы узнаете:
- Почему заделывание окон считалось плохой приметой
- Куда лучше выводить новое окно согласно поверьям
- Какие знаки у окна предвещают перемены
Окна в доме издавна сравнивают с человеческими глазами. В древности верили, что через них можно не только видеть окружающий мир, но и заглядывать в будущее, отгонять беду или нечаянно навлечь несчастье на собственную семью. Именно поэтому с оконными проёмами связано огромное количество народных поверий и примет. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание Ukr.Media, одно из самых строгих предостережений касается именно заделывания окон. По народным приметам, заделать проем - это все равно что лишить дом зрения, сделав его "слепым" и отгородив от внешнего мира.
Почему не советовали заделывать окна
Наши предки верили, что через оконное отверстие дом дышит и обменивается энергией с окружающей средой. Зато пробить новое окно считалось хорошим знаком, который символически привлекает в дом новые возможности и свет.
Если же решение заделать проем окончательное, народные поверья советуют соблюдать определенные правила, чтобы не нарушить гармонию в доме:
Провести ритуал очищения
Накануне работ на подоконник можно поставить зажженную свечу на ночь и мысленно поблагодарить окно за его службу. Считалось, что огонь очищает пространство, а слова благодарности помогают символически завершить его роль в доме.
Не оставлять следов от прежнего окна
Проем советовали тщательно заделать, оштукатурить и покрасить, чтобы ни внутри, ни снаружи не оставалось заметных следов прежнего окна.
Об источнике: Ukr.media
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В какую сторону света лучше вывести новое окно
В народных и эзотерических традициях различным сторонам света приписывали свое символическое значение.
- Восток и север считались благоприятными направлениями. Восток ассоциировался с новым началом и утренним светом, а север в некоторых традициях связывали с достатком и финансовым благополучием.
- Юг символизировал огонь, активность и признание. Считалось, что это направление обладает сильной энергетикой.
- Запад связывали со спокойствием и завершением дня, поэтому окна, выходящие на эту сторону, якобы хорошо подходили для спален.
Почему боялись окон с видом на перекресток или кладбище
Если окно выходило на перекресток или кладбище, в некоторых народных поверьях его могли называть "окном печали". Считалось, что такой вид может притягивать грустные мысли и негативные эмоции.
Чтобы символически защитить дом, рекомендовали завешивать такое окно плотными шторами или ставить на подоконник растения, которым приписывали защитные свойства.
Какие приметы об окнах считались благоприятными
Свет в собственном окне - увидеть его, возвращаясь вечером домой, считалось хорошей приметой, предвещающей счастье и приятные перемены.
Солнышко или бабочка на стекле - если насекомое садилось на окно утром, это воспринимали как знак приятных новостей или хороших событий.
Радуга после дождя - радуга за окном символизировала удачу, неожиданную прибыль или приятный подарок.
Чистые стекла - тщательную мойку окон в народных поверьях связывали с очищением дома от негатива, болезней и неудач.
Чего не советовали делать у окна
Не смотреть в окно поздно вечером
По некоторым поверьям, так можно было привлечь внимание блуждающих духов или увидеть что-то нехорошее.
Не оставлять пустые бутылки на подоконнике
Им приписывали способность создавать своеобразные "воронки", в которых якобы теряется положительная энергия.
Не выбрасывать мусор и не свистеть у открытого окна
Такие действия связывали с финансовыми потерями и нарушением гармонии в доме.
Не перелезать через окно
В народе считали, что это может нарушить защиту жилища и навлечь неприятности.
Не оставлять треснутое стекло
Поврежденное окно символически считалось источником негатива, поэтому его советовали как можно скорее заменить.
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