Крысы будут обходить сад десятой дорогой: запах какого растения они не переносят

Читайте в материале:
- Как отпугнуть крыс из сада осенью
- Какое растение помогает отпугнуть грызунов
- Как использовать мяту против крыс
Осень - это время, когда крысы начинают активно искать новые места для укрытия. Снижение температуры заставляет их приближаться к человеческим жилищам, и именно сады становятся для них наиболее привлекательными. Здесь они находят остатки фруктов и ягод, могут спрятаться в компостных баках, под кустами или в сараях.
Главред расскажет, какое растение стоит посадить в саду, чтобы отпугнуть вредителей.
Какое растение отпугивает грызунов
Профессиональный специалист по борьбе с вредителями Гэвин Линдси отмечает, что грызуны обладают чрезвычайно чутким обонянием, и именно это можно использовать против них, пишет Express. Они не переносят запах мяты - он настолько концентрированный и прохладный, что вызывает у грызунов дискомфорт и заставляет их покидать территорию. Посадка мяты вдоль бордюров или в общественных зонах сада создает естественный барьер, который крысы пытаются обойти.
Как использовать мяту осенью
Если сажать новые растения уже поздно из-за холода, можно воспользоваться эфирным маслом перечной мяты. Достаточно смочить ватные шарики и разложить их в местах, где крысы могут поселиться: в сараях, контейнерах, возле компоста или под кустами. Запах держится несколько дней, поэтому шарики следует менять каждые три-четыре дня.
Другие растения с резким ароматом
Хотя мята считается наиболее эффективной, стоит дополнить её другими ароматными травами. Розмарин, шалфей, лемонграсс, эвкалипт или даже чеснок также обладают резким запахом, который раздражает крыс и затрудняет им поиск пищи.
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Об источнике: Express.co.uk
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