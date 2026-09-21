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Завершение войны в Украине: Вэнс сделал важное заявление и назвал условие

Алексей Тесля
21 сентября 2026, 23:05
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Война РФ против Украины остается самым сложным из международных конфликтов, считают в Белом доме.
Вэнс, ВСУ
Джей Ди Вэнс рассказал о перспективах завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, Википедия

Важное из заявлений Вэнса:

  • Война РФ против Украины стала самым сложным из международных конфликтов
  • Завершение войны в Украине является лишь вопросом времени

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что война России против Украины остается самым сложным из международных конфликтов для урегулирования, однако выразил уверенность в ее окончательном завершении.

Вэнс напомнил, что всегда настроен оптимистично в отношении прогресса по урегулированию.

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"Этот вопрос, без сомнения, трудно решить, но я скорее работаю на президента, который энергично пытался решить проблему и продолжает над этим работать. Верю ли я, что это в конце концов решится? Да. Это лишь вопрос времени", - сказал Вэнс.

Вице-президент США подтвердил, что Трамп должен встретиться с Владимиром Зеленским в ближайшие дни. "Думаю, он встретится с президентом Зеленским завтра или послезавтра. Поэтому уверен, что будет достигнут хороший прогресс", - добавил Вэнс.

Джей Ди Вэнс
/ Инфографика: Главред

При каком условии Путин может согласиться на завершение войны - эксперт

Дипломат Владимир Огрызко считает, что российское руководство на данном этапе не показывает готовности рассматривать даже компромиссный сценарий окончания войны против Украины. По его оценке, в Кремле возможное прекращение боевых действий связывают не только с военными или дипломатическими вопросами, но и с рисками для сохранения нынешней власти.

По мнению Огрызко, именно опасения относительно последствий завершения войны могут влиять на позицию российского руководства и отношение к предложениям о перемирии. Эксперт полагает, что Москва может пойти на прекращение боевых действий лишь при условии, что этот шаг, как считает Путин, не создаст угрозы его политическим позициям и устойчивости действующей системы власти.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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война России и Украины Джей Ди Вэнс
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