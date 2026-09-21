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"Хотят воспользоваться погодой": РФ готовит удар по западным областям, что известно

Юрий Берендий
21 сентября 2026, 21:32
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Шахеды могут нанести удар по западу Украины ночью. О возможном ударе предупредил советник президента Украины Бескрестнов.

Россия готовит удар по западу Украины - предупредил Бескрестнов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, alerts in ua

Ключевые тезисы:

  • РФ может использовать непогоду для новой атаки
  • Под ударом могут оказаться западные области

Страна-агрессор Россия может использовать неблагоприятную погоду для новой атаки беспилотниками по западным областям Украины. Об этом заявил советник президента Украины, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в сообщении в Telegram.

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"Вероятно, сегодня, как и в прошлый раз, воспользовавшись плохой погодой, противник будет пытаться атаковать территории к западу от Киева с помощью "обычных" бензиновых "Шахидов"", - заявил Бескрестнов.

Сообщение Сергея Бескрестнова
Сообщение Сергея Бескрестнова / Скриншот

На возможную угрозу отдельно отреагировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он призвал жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Реагируйте на возможную тревогу ночью!" - призвал он.

инфографика шахед, шахед, шахеды
"Шахед" / Инфографика: Главред

Россия меняет цели для ударов по Украине - эксперт

Россия расширяет перечень объектов в Украине, которые могут оказаться под ударами. После логистики и складов в фокусе оказались административные здания, а следующим этапом могут стать исторические сооружения и памятники архитектуры. Об этом сообщил военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак в эфире программы "Суперпредложение".

"Понимаем, что дальше, согласно их плану, скорее всего, последует разрушение каких-то исторических зданий, памятников архитектуры и истории, которым там по 100, 200, до 1000 лет. Что угодно можно разрушить. И это вот только первый шаг", - отметил Ступак.

В то же время ситуация с ударами по государственным учреждениям уже не нова. Эксперт напомнил о предыдущем попадании в здание Главного управления разведки и связал это с возможным переходом РФ к новому этапу атак.

"В здание Главного управления разведки уже ранее попадали ракеты. Поэтому, говоря о новом этапе, мы понимаем, что нас будут терроризировать, пока не будет найден оптимальный выход из этой ситуации. Над этим работают, но для этого потребуется время как минимум до ноября", - пояснил эксперт.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Запорожье в результате вражеской атаки дронов полностью уничтожен торговый центр "Амстор". Как сообщили в ГСЧС, после попадания возник масштабный пожар, охвативший более 10 тысяч квадратных метров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал условия для прекращения ударов по энергетике. Он подчеркнул, что ключевым фактором должен стать действенный механизм контроля со стороны США.

Авиационный эксперт Константин Криволап считает энергетическую инфраструктуру главной целью повторных ударов РФ. По его оценкам, Россия может массированно применить баллистические ракеты, ведь вблизи границ Украины сосредоточено около 40–50 оперативно-тактических комплексов "Искандер".

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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