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Доллар, евро и злотый резко пошли вверх: новый курс валют на 22 сентября

Мария Николишин
21 сентября 2026, 16:00
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Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам.
Доллар, евро и злотый резко пошли вверх: новый курс валют на 22 сентября
Официальный курс валют в Украине на 22 сентября / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют во вторник
  • На сколько подорожал евро

На вторник, 22 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Евро, доллар и злотый начали дорожать. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара

На вторник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,70 грн/долл. Стоит добавить, что 21 сентября валюта стоила 44,67 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал на 3 копейки.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 22 сентября установлен на уровне 51,36 грн/евро, что на 17 копеек больше, чем в понедельник (51,19 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на вторник установлен на уровне 11,79 грн/злотый. Накануне эта валюта стоила 11,73 грн/злотый. Таким образом, злотый подорожал на 6 копеек.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют в октябре

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов заявил, что в октябре в Украине прогнозируются умеренные колебания курса валют.

По его словам, с октября 2023 года Украина работает в режиме управляемой гибкости, при котором курс не фиксируется, но НБУ может корректировать баланс спроса и предложения посредством интервенций.

"В октябре курс доллара в основном будет находиться в пределах 44,6–45,4 грн/$. На динамику будут влиять инфляция, цены на топливо, ситуация с внешней торговлей, спрос на валюту со стороны импортеров, международная помощь и ход войны", - отметил банкир.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявлял, что доллар и евро с 21 по 27 сентября могут оставаться в указанных диапазонах, без резких скачков. Доллар на межбанке будет торговаться вблизи 44,4–44,8 грн, а евро - в пределах 51,5–52,5 грн.

Финансовые аналитики отмечали, что Национальный банк удерживает курс доллара ниже отметки 45 грн исключительно за счет ежедневных вливаний валюты из резервов, и этот ресурс исчерпывается: только за август регулятор продал на межбанковском рынке 4,85 млрд долларов, что равно 5% золотовалютных резервов.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявлял, что в Украине на конец 2027 года заложили курс доллара на уровне 48,3 грн, а среднегодовой показатель должен составить 47,1 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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