Цены на лук в Украине резко пошли вниз: сколько стоит килограмм

Участники рынка сообщают о сокращении урожая качественного лука из-за неблагоприятных погодных условий.

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В Украине значительно подешевел репчатый лук / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Кратко:

Лук в Украине подешевел до 12-18 грн/кг

За неделю цены снизились на 10%

В то же время лук на 35% дороже, чем в прошлом году

В Украине снизились отпускные цены на репчатый лук. Причиной стало увеличение предложения на рынке. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По данным аналитиков, основной причиной снижения цен стал сбор поздних сортов лука. Из-за этого объемы продукции на рынке существенно выросли.

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По состоянию на 18 сентября цены на репчатый лук составляют 12–18 грн за килограмм. В среднем это на 10% дешевле, чем неделей ранее.

В то же время фермеры сейчас в основном продают лук, который из-за определенных качественных характеристик не подходит для длительного хранения.

Несмотря на текущее снижение цен, лук в Украине по-прежнему стоит дороже, чем в прошлом году. В настоящее время его средняя стоимость примерно на 35% выше, чем за аналогичный период 2025 года.

Участники рынка также сообщают о существенном сокращении урожая качественного лука в этом сезоне. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Что может подорожать осенью - мнение эксперта

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, что в Украине осенью могут вырасти цены на молочные продукты, мясо, овощи, крупы и хлеб. Наибольшее подорожание прогнозируется для тепличных овощей - во второй половине осени их стоимость может вырасти более чем на 20%.

По его словам, на цены будут влиять не только объемы урожая, но и удорожание логистики, электроэнергии, сушки, упаковки и хранения продукции. В частности, молочные продукты осенью могут подорожать на 10–15%, а мясо и мясные изделия - примерно на 10%.

"Овощная продукция осенью, во второй половине осени, может подорожать более чем на 20%. А продукция с открытого грунта, которая будет находиться на хранении, подорожает на 5–10%", - прогнозирует Марчук.

Эксперт также ожидает подорожания круп примерно на 15%, а хлебобулочных изделий - до 12% до конца года. В то же время он призвал украинцев не скупать продукты в больших количествах из-за опасений дефицита

Цены на продукты - последние новости

Как ранее сообщал Главред, аналитики EastFruit сообщили о росте цен на репчатый лук. По состоянию на 10 сентября украинские производители предлагали репчатый лук по 13-20 гривен за килограмм.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил о начале роста цен на мясо и молочные продукты. Он подчеркнул, что рост цен начался с сентября и будет носить постепенный характер.

Аналитики проекта EastFruit сообщили о снижении отпускных цен на морковь. Они отметили, что морковь подешевела на 10% и в настоящее время предлагается по цене 9–15 грн за килограмм.

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Об источнике: EastFruit EastFruit - это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для овощного и фруктового бизнеса в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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