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Несколько минут - и налет исчезнет: рабочее домашнее средство для чистки унитаза

Мария Николишин
19 сентября 2026, 15:24
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Избавиться от известкового налета в унитазе можно без специальных бытовых чистящих средств.
Несколько минут - и налет исчезнет: рабочее домашнее средство для чистки унитаза
Как быстро очистить унитаз от известкового налета / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как приготовить сухую смесь против известкового налета
  • Сколько ждать после засыпания в унитаз

Известковый налет скапливается в унитазе даже при регулярной чистке. Чтобы отмыть его, не обязательно покупать дорогие чистящие средства, ведь достаточно нескольких ингредиентов с кухни.

Главред решил разобраться, как отмыть унитаз от налета за считанные минуты.

видео дня

Чем можно отмыть унитаз от известкового налета

Избавиться от известкового налета в унитазе можно без специализированной бытовой химии - достаточно сухой смеси пищевой соды и лимонной кислоты, которую оставляют в чаше на 15 минут, после чего отложения удаляются щеткой значительно легче, пишет Wprost.

Как приготовить средство для мытья унитаза

Для большей порции понадобится два стакана пищевой соды, полстакана лимонной кислоты и чайная ложка эфирного масла - последний компонент добавляют только для аромата. Ингредиенты тщательно перемешивают и хранят в сухой герметичной емкости.

Далее в унитаз насыпают одну-две столовые ложки готовой смеси и доливают немного уксуса. Реакция начинается сразу: кислота вступает во взаимодействие с содой, выделяется углекислый газ, и смесь активно шипит.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета
Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Почему средство удаляет известковый налет

Уксус и лимонная кислота - кислотные вещества, пищевая сода - щелочная, поэтому при смешивании происходит нейтрализация, которая гасит часть кислотности.

Для растворения минеральных отложений решающим является воздействие кислотного компонента до момента его полной нейтрализации. Поэтому смесь оставляют в чаше примерно на четверть часа, затем обрабатывают щеткой и смывают водой.

Каждый компонент выполняет свою функцию: сода механически удаляет пятна и нейтрализует запахи, лимонная кислота как органическая кислота растворяет минеральные отложения от жесткой воды, а уксус благодаря своей кислотности помогает удалить часть наслоений.

Как избавиться от неприятного запаха в унитазе – видео:

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Об источнике: Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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