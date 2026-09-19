Несколько минут - и налет исчезнет: рабочее домашнее средство для чистки унитаза

Избавиться от известкового налета в унитазе можно без специальных бытовых чистящих средств.

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Как быстро очистить унитаз от известкового налета / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как приготовить сухую смесь против известкового налета

Сколько ждать после засыпания в унитаз

Известковый налет скапливается в унитазе даже при регулярной чистке. Чтобы отмыть его, не обязательно покупать дорогие чистящие средства, ведь достаточно нескольких ингредиентов с кухни.

Главред решил разобраться, как отмыть унитаз от налета за считанные минуты.

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Чем можно отмыть унитаз от известкового налета

Избавиться от известкового налета в унитазе можно без специализированной бытовой химии - достаточно сухой смеси пищевой соды и лимонной кислоты, которую оставляют в чаше на 15 минут, после чего отложения удаляются щеткой значительно легче, пишет Wprost.

Как приготовить средство для мытья унитаза

Для большей порции понадобится два стакана пищевой соды, полстакана лимонной кислоты и чайная ложка эфирного масла - последний компонент добавляют только для аромата. Ингредиенты тщательно перемешивают и хранят в сухой герметичной емкости.

Далее в унитаз насыпают одну-две столовые ложки готовой смеси и доливают немного уксуса. Реакция начинается сразу: кислота вступает во взаимодействие с содой, выделяется углекислый газ, и смесь активно шипит.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Почему средство удаляет известковый налет

Уксус и лимонная кислота - кислотные вещества, пищевая сода - щелочная, поэтому при смешивании происходит нейтрализация, которая гасит часть кислотности.

Для растворения минеральных отложений решающим является воздействие кислотного компонента до момента его полной нейтрализации. Поэтому смесь оставляют в чаше примерно на четверть часа, затем обрабатывают щеткой и смывают водой.

Каждый компонент выполняет свою функцию: сода механически удаляет пятна и нейтрализует запахи, лимонная кислота как органическая кислота растворяет минеральные отложения от жесткой воды, а уксус благодаря своей кислотности помогает удалить часть наслоений.

Как избавиться от неприятного запаха в унитазе – видео:

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