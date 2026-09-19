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"Готовим расширение": Зеленский сообщил о новых дальнобойных операциях

Руслана Заклинская
19 сентября 2026, 15:58
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По итогам докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого был принят ряд ключевых решений.
Зеленский одобрил новые операции на дальние расстояния / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Офис президента Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Согласованы новые дальнобойные операции в ответ на удары РФ
  • Есть разработки, доказавшие свою эффективность в уничтожении реактивных "Шахедов"
  • Определены приоритеты активных действий на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал новые дальнобойные операции в ответ на российские удары. Украина также готовит расширение собственных дальнобойных возможностей. Об этом глава государства сообщил после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

"Одобрил и новые дальнобойные операции в ответ на российские удары. Готовим расширение наших дальнобойных возможностей", - заявил президент.

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Реактивный "Шахед"
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Отдельно обсуждали развитие средств противодействия российским реактивным "Шахедам". Зеленский отметил, что уже есть несколько украинских разработок, эффективность которых подтверждена боевым применением и сбиванием таких дронов.

"Работаем над тем, чтобы обеспечить системное применение, постоянную эффективность при сбивании и необходимое массовое производство", - подчеркнул он.

Также после смены руководства командования Медицинских сил ВСУ готовятся решения по обновлению управленческих подходов и системы реагирования на вызовы. Приоритетом, по словам президента, должно стать масштабирование успешного опыта боевых бригад и эффективных патронатных служб.

Кроме того, стороны обсудили обновление нормативной базы по привлечению иностранных добровольцев в Силы обороны Украины. Зеленский подчеркнул необходимость обеспечить им надлежащие возможности для службы.

"Каждый, кто считает, что защита независимости Украины имеет глобальное значение, должен получить надлежащую возможность проявить себя и соответствующее уважение. Благодарен всем иностранным добровольцам, которые уже внесли весомый вклад в защиту Украины, нашей независимости, права нашего народа жить так, как это должно быть в суверенном государстве", - заявил президент.

Также Зеленский и главнокомандующий определили дальнейшие приоритеты активных действий украинских войск на фронте.

Как РФ совершенствует "Шахеды" - объяснение эксперта

Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал, что Россия ищет способ запускать ударные дроны "Шахед" без спутниковой навигации, чтобы украинские средства радиоэлектронной борьбы не могли их заглушить. Один из вариантов - навигация по наземным радиомаякам.

По его словам, такая технология позволяет определять местонахождение без спутникового сигнала, ориентируясь на радиомаяки с известными координатами.

"Принимая сигнал из трёх точек, зная точные координаты этих точек и измеряя задержки сигнала, можно рассчитать своё местонахождение. Мы активно применяем эту технологию для разведывательных БПЛА. Враг начал это делать раньше нас: еще в 2022 году БПЛА имели возможность ориентироваться по маякам", - написал Бескрестнов.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что Россия может корректировать беспилотники для более точных ударов. Эксперт пояснил, что корректировку через LTE-вышки используют для донаведения дронов на отдельных этапах полёта.

Начальник штаба и заместитель командира Третьего армейского корпуса Петр Горбатенко рассказал, что Силы обороны продвинулись на севере Донецкой области в рамках операции "Вивальди". Начальник штаба уточнил, что противник несет значительные потери, а впереди запланировано как минимум три этапа операции.

Президент Зеленский сообщил о создании и применении нового дрона для перехвата реактивных "Шахедов". По его словам, продолжается работа над расширением производства.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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