Как снять наличные без пластиковой карты? Для этого достаточно нажать определенную кнопку на банкомате, отсканировать QR-код и подтвердить операцию.

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Наличные можно получить без банковской карты / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как снять наличные без пластиковой карты

Какая кнопка на банкомате запускает бескартковую операцию

Как смартфон поможет получить деньги

Во время поездок за границу путешественники нередко оказываются в ситуации, когда срочно нужны наличные, а пластиковая карта осталась в отеле или кошельке. В такой ситуации может помочь малоизвестная функция, позволяющая получить деньги с помощью одного лишь смартфона.

Как сообщает издание Blikk, новые банкоматы сети Poste Italiane оснащены функцией бескарткового снятия наличных. Чтобы воспользоваться ею, достаточно подойти к устройству и нажать цифру "9" на физической клавиатуре.

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Какая кнопка на банкомате поможет получить деньги

Функция позволяет провести операцию без вставки пластиковой карты в банкомат. Для этого нужно воспользоваться смартфоном и официальным приложением Poste Italiane.

После запуска бескарткового режима на экране банкомата появится QR-код, который необходимо отсканировать телефоном. Далее операция продолжается уже в приложении.

Как снять наличные через смартфон

Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо выполнить несколько простых действий:

нажать кнопку "9" на клавиатуре банкомата Postamat;

отсканировать QR-код, который появится на экране устройства, с помощью сканера в официальном приложении Poste Italiane;

выбрать в смартфоне нужную карту и указать сумму снятия;

подтвердить операцию с помощью кода PosteID или биометрии - Face ID или отпечатка пальца.

Почему не нужна пластиковая карта

Одним из преимуществ бескарточного снятия является то, что физическую карту не нужно вставлять в банкомат. Это может снизить риск скимминга - незаконного считывания данных банковской карты с помощью специальных устройств.

В то же время при проведении операции необходимо пользоваться только официальным приложением и проверять данные на экране банкомата и смартфона.

Для такого способа снятия наличных действуют стандартные ограничения, предусмотренные для соответствующей карты и банковского счета.

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Об источнике: издание Blikk Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешёл под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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