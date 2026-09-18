Зачем люди нажимают кнопку "9" в банкоматах: секрет снятия денег

О чём вы узнаете:
- Как снять наличные без пластиковой карты
- Какая кнопка на банкомате запускает бескартковую операцию
- Как смартфон поможет получить деньги
Во время поездок за границу путешественники нередко оказываются в ситуации, когда срочно нужны наличные, а пластиковая карта осталась в отеле или кошельке. В такой ситуации может помочь малоизвестная функция, позволяющая получить деньги с помощью одного лишь смартфона.
Как сообщает издание Blikk, новые банкоматы сети Poste Italiane оснащены функцией бескарткового снятия наличных. Чтобы воспользоваться ею, достаточно подойти к устройству и нажать цифру "9" на физической клавиатуре.
Какая кнопка на банкомате поможет получить деньги
Функция позволяет провести операцию без вставки пластиковой карты в банкомат. Для этого нужно воспользоваться смартфоном и официальным приложением Poste Italiane.
После запуска бескарткового режима на экране банкомата появится QR-код, который необходимо отсканировать телефоном. Далее операция продолжается уже в приложении.
Как снять наличные через смартфон
Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо выполнить несколько простых действий:
- нажать кнопку "9" на клавиатуре банкомата Postamat;
- отсканировать QR-код, который появится на экране устройства, с помощью сканера в официальном приложении Poste Italiane;
- выбрать в смартфоне нужную карту и указать сумму снятия;
- подтвердить операцию с помощью кода PosteID или биометрии - Face ID или отпечатка пальца.
Почему не нужна пластиковая карта
Одним из преимуществ бескарточного снятия является то, что физическую карту не нужно вставлять в банкомат. Это может снизить риск скимминга - незаконного считывания данных банковской карты с помощью специальных устройств.
В то же время при проведении операции необходимо пользоваться только официальным приложением и проверять данные на экране банкомата и смартфона.
Для такого способа снятия наличных действуют стандартные ограничения, предусмотренные для соответствующей карты и банковского счета.
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Об источнике: издание Blikk
Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешёл под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.
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