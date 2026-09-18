Доллар вырос в цене, евро дешевеет: новый курс валют на 21 сентября

Вы узнаете:
- Каким будет курс валют в понедельник
- Какая валюта подешевела больше всего
На понедельник, 21 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Евро и злотый подешевели, а доллар - продолжил дорожать. Об этом известно из данных на сайте регулятора.
Курс доллара
На понедельник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,67 грн/долл. Важно отметить, что 18 сентября валюта стоила 44,66 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал на 1 копейку.
Курс евро
Официальный курс европейской валюты на 21 сентября установлен на уровне 51,19 грн/евро, что на 4 копейки меньше, чем в пятницу (51,23 грн/евро).
Курс злотого
Курс польского злотого на понедельник установлен на уровне 11,73 грн/злотый. Накануне эта валюта стоила 11,75 грн/злотый. Таким образом, злотый подешевел на 2 копейки.
Каким будет курс валют до 27 сентября
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что доллар и евро на следующей неделе могут оставаться в определенных диапазонах, без резких скачков.
По его прогнозу, доллар на межбанке будет торговаться вблизи 44,4–44,8 грн, а евро - в пределах 51,5–52,5 грн.
Он добавил, что на динамику валют будет влиять целый ряд факторов, в частности потребности импортеров, инфляция и ситуация в энергетике.
"На следующей неделе ситуация на валютном рынке, скорее всего, будет оставаться в рамках тенденций, сформировавшихся в течение последних нескольких недель. Несмотря на значительное количество факторов, которые потенциально могут усиливать спрос на валюту, оснований ожидать каких-либо сенсационных курсовых изменений пока нет", - отметил банкир.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, Национальный банк удерживает доллар ниже отметки 45 грн исключительно за счет ежедневных вливаний валюты из резервов, и этот ресурс исчерпывается: только за август регулятор продал на межбанковском рынке 4,85 млрд долларов, что равно 5% золотовалютных резервов.
Также известно, что, по расчетам Кабмина, доллар должен подорожать с 44,6 грн по состоянию на 15 сентября 2026 года до 48,3 грн в конце следующего года.
Банкир Тарас Лесовой заявлял, что до 20 сентября курс доллара на межбанковском рынке может колебаться в пределах 44,4–44,8 грн, а евро - 51–52,5 грн.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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