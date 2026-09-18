Доллар вырос в цене, евро дешевеет: новый курс валют на 21 сентября

Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 21 сентября.

https://glavred.info/economics/dollar-vyros-v-cene-evro-desheveet-novyy-kurs-valyut-na-21-sentyabrya-10797611.html Ссылка скопирована

Курс валют в Украине на 21 сентября / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Вы узнаете:

Каким будет курс валют в понедельник

Какая валюта подешевела больше всего

На понедельник, 21 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Евро и злотый подешевели, а доллар - продолжил дорожать. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На понедельник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,67 грн/долл. Важно отметить, что 18 сентября валюта стоила 44,66 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал на 1 копейку.

видео дня

Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 21 сентября установлен на уровне 51,19 грн/евро, что на 4 копейки меньше, чем в пятницу (51,23 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на понедельник установлен на уровне 11,73 грн/злотый. Накануне эта валюта стоила 11,75 грн/злотый. Таким образом, злотый подешевел на 2 копейки.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют до 27 сентября

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что доллар и евро на следующей неделе могут оставаться в определенных диапазонах, без резких скачков.

По его прогнозу, доллар на межбанке будет торговаться вблизи 44,4–44,8 грн, а евро - в пределах 51,5–52,5 грн.

Он добавил, что на динамику валют будет влиять целый ряд факторов, в частности потребности импортеров, инфляция и ситуация в энергетике.

"На следующей неделе ситуация на валютном рынке, скорее всего, будет оставаться в рамках тенденций, сформировавшихся в течение последних нескольких недель. Несмотря на значительное количество факторов, которые потенциально могут усиливать спрос на валюту, оснований ожидать каких-либо сенсационных курсовых изменений пока нет", - отметил банкир.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк удерживает доллар ниже отметки 45 грн исключительно за счет ежедневных вливаний валюты из резервов, и этот ресурс исчерпывается: только за август регулятор продал на межбанковском рынке 4,85 млрд долларов, что равно 5% золотовалютных резервов.

Также известно, что, по расчетам Кабмина, доллар должен подорожать с 44,6 грн по состоянию на 15 сентября 2026 года до 48,3 грн в конце следующего года.

Банкир Тарас Лесовой заявлял, что до 20 сентября курс доллара на межбанковском рынке может колебаться в пределах 44,4–44,8 грн, а евро - 51–52,5 грн.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред