Обычный кухонный продукт может стать простым средством для борьбы с стойким запахом внутри кроссовок.

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Неприятный запах в кроссовках / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как убрать запах из кроссовок

Как сода помогает устранить неприятный запах из обуви

Как устранить стойкий запах

Кроссовки и другая закрытая обувь часто становятся источником неприятного запаха, особенно после длительного ношения или в теплое время года. Даже проветривание не всегда помогает, ведь запах может оставаться внутри стельки и материала.

Решить проблему можно с помощью обычной пищевой соды, пишет Главред со ссылкой на Телеграф.

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Как избавиться от неприятного запаха в обуви с помощью соды

Пищевая сода, или бикарбонат натрия, является щелочным веществом. Она вступает в реакцию с кислотными соединениями, которые участвуют в образовании неприятных запахов, и нейтрализует их. Благодаря этому сода не просто маскирует запах, как ароматизаторы, а реально уменьшает его интенсивность.

Чтобы избавиться от запаха, достаточно насыпать небольшое количество соды внутрь обуви и равномерно распределить её по стельке. Порошок оставьте примерно на один час, после чего тщательно удалите остатки соды. Удобнее всего сделать это с помощью пылесоса, чтобы внутри не осталось никаких остатков.

Как почистить замшевую обувь / Инфографика: Главред

Важно учитывать материал обуви. Если это натуральная кожа, замша или другой деликатный материал, рекомендуем сначала протестировать соду на незаметном участке, чтобы убедиться, что она не повредит поверхность.

Как убрать стойкий запах

Если запах очень сильный или регулярно возвращается, одного использования соды может быть недостаточно. В таком случае обувь нужно тщательно просушить, почистить и проверить состояние стелек. Иногда именно они становятся главным источником запаха, поэтому их стоит заменить.

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Об источнике: Телеграф "Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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