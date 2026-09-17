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Кабмин отложил подготовку энергетики к зиме - что произошло и когда она возобновится

Юрий Берендий
17 сентября 2026, 17:35
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Расходы на энергетику перенесли на декабрь вместе с частью капитальных программ.

Кабмин отложил подготовку энергетики к зиме — что произошло и когда она возобновится
Правительство отложило финансирование энергетики до декабря - что будет с подготовкой к зиме / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Украины

Ключевые тезисы:

  • Минфин перенес часть расходов на декабрь
  • Под угрозой находится финансирование защиты энергетики

Правительство отложило часть расходов на подготовку энергетики к зиме, строительство укрытий и социальные проекты из сентября, октября и ноября на декабрь. Об этом сообщила депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в подкасте "Хроники экономики".

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По её словам, речь не идёт о полном отказе государства от финансирования гражданских программ в пользу военных и социальных выплат. Минфин изменил расписание госбюджета, перенеся часть запланированных расходов на последний месяц года.

"Минфин внес изменения в расписание государственного бюджета и перенес некоторые расходы сентября, октября и ноября на декабрь. В первую очередь это капитальные расходы: строительство и реконструкция, в том числе больниц; это строительство укрытий в больницах и школах; защита энергетики; строительство социального жилья и т. д.", - рассказала Пидласа.

Самая большая проблема заключается в сроках реализации таких проектов. Если финансирование поступает только в конце года, провести необходимые работы в полном объеме может быть физически невозможно.

"Например, в сентябре, если не ошибаюсь, они отложили на декабрь 39 миллиардов гривен расходов. Но когда мы говорим о капитальных расходах, мы понимаем, что их перенос на декабрь означает, что в этом году они вообще не будут профинансированы, потому что это просто невозможно будет сделать", - отметила председатель бюджетного комитета.

Отдельно Пидласа подтвердила, что среди перенесённых направлений есть меры, связанные с подготовкой к отопительному сезону и усилением защиты энергетической инфраструктуры.

"В том числе, да. Поэтому мы говорим, что ситуация с бюджетом плохая, и когда мы говорим о том, что нужно принимать ритмично и своевременно международные обязательства, то мы не просто так это говорим", - подчеркнула Пидласа.

Какой будет следующая зима - прогноз военного

В Украине следующий отопительный сезон может сопровождаться серьезными перебоями с электроэнергией, отоплением и горячей водой. По прогнозу капитана ВСУ и блогера Андрея Онистрата, существенное ухудшение ситуации возможно уже с ноября. Об этом сообщил капитан ВСУ и блогер Андрей Онистрат в интервью РБК-Украина.

Наибольшие трудности, по его оценке, могут возникнуть в сфере коммунальных услуг. В отдельных регионах перебои с отоплением и горячим водоснабжением могут быть длительными.

Ситуацию с электроэнергией Онистрат оценивает еще более строго. Он прогнозирует, что при неблагоприятном развитии событий подачу света могут ограничить до нескольких часов в сутки, причем преимущественно в ночное время.

Отдельным риском военный назвал влияние таких ограничений на повседневную жизнь людей. Именно поэтому он призвал не откладывать подготовку к холодному периоду и заранее учесть возможный дефицит базовых коммунальных услуг.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Группа "Нафтогаз" сообщила о массированных российских ударах по добывающей инфраструктуре и остановке части объектов. В пресс-релизе компании отметили, что объекты "Нафтогаза" подверглись атакам с применением беспилотников и ракет. По данным "Нафтогаза", в течение недели враг нанес 13 ударов, и в результате обстрелов работа части объектов была остановлена.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость повышения устойчивости регионов и развития оборонных проектов в ответ на угрозы. Он отметил, что реализация Планов устойчивости продолжается и требует ускорения для защиты критически важной инфраструктуры. По словам президента, над разработкой украинской баллистики работают две компании, и страна рассчитывает получить около 30 миллиардов помощи, тогда как Минобороны не хватает около 27 миллиардов долларов.

Киевская городская государственная администрация сообщает о подготовке мер на случай длительных отключений электроэнергии и отопления в зимний период. Городские власти сообщили, что более 200 тысяч жителей могут быть включены в списки для временного переселения в случае необходимости. На данный момент согласие на возможное перемещение дали около двух тысяч человек, при этом в приоритете остаются маломобильные граждане и люди с инвалидностью.

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О персоне: Андрей Онистрат

Андрей Онистрат - украинский военнослужащий, капитан Вооруженных сил Украины, участник боевых действий. До начала полномасштабного вторжения России был банкиром и предпринимателем. После 24 февраля 2022 года вступил в ряды Сил обороны Украины.

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