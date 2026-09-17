Маринованные перцы в банках: рецепт восхитительной закуски на зиму

Сезон свежих болгарских перцев подходит к концу, поэтому самое время замариновать их и законсервировать в банках на зиму.
Главред узнал, что рецептом очень вкусных маринованных перцев поделилась в TikTok украинская кулинарная блогерша Кристина.
Маринованные перцы на зиму - рецепт
Ингредиенты:
- Очищенный сладкий перец 3 кг
- Вода 1 л
- Растительное масло 200 мл
- Уксус 9% 180 мл
- Сахар 200 г
- Соль 50 г
- Чеснок 1 головка
- Гвоздика 10 шт.
- Лавровый лист 4 шт.
Перец очищаем от семян и нарезаем на небольшие кусочки. В кастрюле смешиваем воду, соль, сахар, уксус, растительное масло, лавровый лист, душистый перец и нарезанный чеснок.
Доводим воду до кипения и добавляем в кастрюлю перец, варим после повторного закипания еще 5 минут. Затем раскладываем перец в стерилизованные банки, заливаем маринадом и закручиваем крышки.
Переворачиваем банки крышками вниз, укутываем пледом и оставляем до полного остывания.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом маринованных перцев можно посмотреть по ссылке.
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О персоне: foodblog_kristi
foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписано более 40 тысяч пользователей социальной сети.
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