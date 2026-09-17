Маринованные перцы в банках: рецепт восхитительной закуски на зиму

Рецепт сладких перцев в вкусном маринаде, которые съедят первыми зимой.

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Рецепт закуски из перцев на зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из TikTok

Сезон свежих болгарских перцев подходит к концу, поэтому самое время замариновать их и законсервировать в банках на зиму.

Главред узнал, что рецептом очень вкусных маринованных перцев поделилась в TikTok украинская кулинарная блогерша Кристина.

Маринованные перцы на зиму - рецепт

Ингредиенты:

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Очищенный сладкий перец 3 кг

Вода 1 л

Растительное масло 200 мл

Уксус 9% 180 мл

Сахар 200 г

Соль 50 г

Чеснок 1 головка

Гвоздика 10 шт.

Лавровый лист 4 шт.

Перец очищаем от семян и нарезаем на небольшие кусочки. В кастрюле смешиваем воду, соль, сахар, уксус, растительное масло, лавровый лист, душистый перец и нарезанный чеснок.

Доводим воду до кипения и добавляем в кастрюлю перец, варим после повторного закипания еще 5 минут. Затем раскладываем перец в стерилизованные банки, заливаем маринадом и закручиваем крышки.

Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Переворачиваем банки крышками вниз, укутываем пледом и оставляем до полного остывания.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом маринованных перцев можно посмотреть по ссылке.

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О персоне: foodblog_kristi foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписано более 40 тысяч пользователей социальной сети.

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