Нужно ли менять температуру в холодильнике осенью: ответ может удивить

Снижение температуры на улице не означает, что холодильник нужно настраивать по-другому.

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Температура в холодильнике осенью - нужно ли менять настройки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Какая температура должна быть в холодильнике осенью

Какую температуру устанавливать в холодильнике

Как правильно хранить продукты в холодильнике

С наступлением осени менять температуру в холодильнике из-за похолодания за окном не нужно. Для обычной холодильной камеры оптимальным ориентиром остается около 4 °C, а для морозильной - примерно -18 °C. Эксперты PRO TV подчеркивают, что настройки прибора следует определять прежде всего с учетом условий безопасного хранения скоропортящихся продуктов, а не в зависимости от сезона. Почему осенью не нужно менять температуру в холодильнике и как правильно размещать в нём продукты - выяснял Главред.

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Какую температуру установить в холодильнике осенью

В обычной кухне показатель около 4 °C можно оставлять без изменений в течение осеннего периода. Повышать его только из-за того, что воздух в помещении стал прохладнее, не рекомендуется.

"Температуру в холодильнике следует устанавливать не столько с учётом времени года, сколько так, чтобы скоропортящиеся продукты хранились в безопасном диапазоне. Как правило, температура около 4 градусов Цельсия является оптимальным выбором для холодильной камеры", - отмечают эксперты PRO TV.

Если холодильник оснащен цифровым дисплеем, достаточно установить 4 °C и время от времени проверять фактическое значение. В моделях с механическим регулятором цифры на переключателе не обязательно соответствуют температуре в градусах Цельсия, поэтому стоит обратиться к инструкции производителя.

Для старых моделей может понадобиться отдельный термометр, который покажет реальную температуру внутри камеры.

Почему нельзя сильно повышать температуру в холодильнике

Осеннее похолодание не отменяет необходимости надлежащего охлаждения мяса, рыбы, молочных продуктов и готовых блюд. При слишком высокой температуре продукты могут портиться быстрее, а некоторые бактерии способны размножаться без заметных изменений запаха или внешнего вида.

"Важно, чтобы температура внутри оставалась достаточно низкой, чтобы ограничить быстрое размножение микроорганизмов", - подчеркивают они.

В то же время устанавливать минимально возможную температуру тоже не стоит. Если отдельные участки камеры охлаждаются почти до 0 °C, некоторые продукты могут подмерзать, особенно у задней стенки или вентиляционных отверстий.

Где правильно хранить продукты в холодильнике

Одинаковая температура не поддерживается по всей площади холодильника. Поэтому расположение продуктов также имеет значение для их хранения.

Сырое мясо и рыбу рекомендуется хранить в закрытых емкостях в нижней части камеры. Это снижает риск попадания жидкости от них на другие продукты.

Овощи и фрукты лучше складывать в специальные нижние ящики, а готовые блюда - в чистые закрытые контейнеры.

Особое внимание стоит уделить дверцам. Из-за постоянного открывания холодильника температура там меняется сильнее, поэтому скоропортящиеся продукты для этой зоны не подходят.

"Также избегайте переполнения холодильника, чтобы продукты не были слишком плотно упакованы. Холодный воздух должен свободно циркулировать, чтобы температура оставалась как можно более равномерной", - советуют специалисты.

Как правильно хранить продукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Нужно ли менять температуру в морозильной камере осенью

Для морозильной камеры сезонная корректировка также не требуется. Ориентиром остается температура около -18 °C.

Если осенью холодильник начал работать необычно, сначала стоит проверить фактическую температуру внутри, а не сразу менять настройки.

Важным фактором является место установки техники. Прибор в гараже, на закрытом балконе или в другом неотапливаемом помещении может работать иначе при значительном понижении температуры окружающей среды.

"Холодильник, стоящий в гараже, на закрытом балконе или в другом неотапливаемом помещении, может работать иначе, когда температура окружающей среды сильно снижается, и в этом случае следует соблюдать температурные ограничения, указанные производителем", - предупреждают эксперты PRO TV.

Смотрите видео о том, какой должна быть температура в холодильнике:

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным El Cronista, в холодильнике накапливаются и смешиваются различные запахи, которые влияют на аромат других продуктов. Специалисты советуют в таких случаях использовать простые бытовые методы, в частности поставить миску с содой для уменьшения концентрации пахучих веществ. Открытую емкость с пищевой содой следует регулярно заменять, если она теряет эффективность или темнеет, а также не устраняет источник запаха при наличии испорченных продуктов.

Rural Sprout отмечал, что правила хранения сыра различаются в зависимости от твёрдости сорта и влияют на сроки хранения. В материале подробно описано, что твёрдые сыры в течение 6–9 месяцев лучше хранить в отделении для овощей и в оригинальной упаковке. Полумягкие и мягкие сыры после вскрытия хранятся значительно меньше - в соответствии с приведенными в материале сроками от нескольких недель до 1–2 недель для мягких сортов.

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Об источнике: PRO TV PRO TV - румынский коммерческий телеканал и медиаплатформа, запущенная 1 декабря 1995 года. Канал входит в международную медиагруппу CME Media Enterprises, которая работает в странах Центральной и Восточной Европы. По информации самого PRO TV, телеканал является лидером телевизионного рынка Румынии.

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