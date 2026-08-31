Зачем кладут соду в холодильник: секретный способ сохранить продукты

О чём вы узнаете:
- Зачем класть соду в холодильник
- Как сода нейтрализует запахи
- Когда нужно менять соду
Холодильник - один из самых важных бытовых приборов в каждом доме, однако именно в нем быстро накапливаются и смешиваются различные запахи. Мясо, свежие овощи, молочные продукты и готовые блюда ежедневно хранятся в закрытом пространстве. Со временем их ароматы могут смешиваться и влиять на запах других продуктов. Чтобы уменьшить эту проблему без лишних затрат, хозяева часто используют простой бытовой лайфхак - ставят внутрь открытую емкость с пищевой содой. Подробнее расскажет Главред.
Как сообщает издание El Cronista, подобные бытовые методы привлекают внимание благодаря своей доступности и простоте. В то же время далеко не все знают, почему именно сода может помогать бороться с неприятными запахами и как часто её следует заменять.
Как пищевая сода работает внутри холодильника
Обычная пищевая сода, или бикарбонат натрия, есть практически на каждой кухне. Обычно её используют в выпечке или для очистки поверхностей, однако она также может помогать уменьшать неприятные запахи.
Бикарбонат натрия обладает слабощелочными свойствами и способен вступать во взаимодействие с некоторыми кислотными соединениями. Кроме того, открытая поверхность соды может способствовать снижению концентрации отдельных пахучих веществ в воздухе. Именно поэтому емкость с содой часто используют в качестве простого домашнего поглотителя запахов.
В то же время сода не устраняет все возможные источники неприятного запаха. Если в холодильнике испортились продукты или загрязнились полки, в первую очередь нужно убрать источник запаха и тщательно вымыть внутренние поверхности.
Видео о том, как устранить запах из холодильника, можно посмотреть здесь:
Основные преимущества использования соды в холодильнике
- Простота: не нужно готовить специальный раствор или использовать сложные средства - достаточно насыпать соду в открытую емкость.
- Доступность: пищевую соду легко найти практически в любом продуктовом магазине.
- Отсутствие собственного резкого запаха: сода не маскирует запахи парфюмированными ароматизаторами.
- Универсальность: после использования в холодильнике соду можно применять для других бытовых задач, если она не контактировала с продуктами или загрязнёнными поверхностями.
Как часто нужно обновлять соду
Пищевая сода не может бесконечно эффективно устранять запахи. Со временем её способность взаимодействовать с пахучими соединениями может снижаться, особенно если в холодильнике много продуктов с сильным ароматом.
Для поддержания эффекта соду можно заменять примерно каждые один-два месяца. Точная частота зависит от условий в холодильнике, количества продуктов и наличия сильных запахов.
Простой ориентир - собственное обоняние: если посторонние запахи снова стали заметными, стоит проверить продукты и состояние холодильника, а при необходимости заменить соду на свежую порцию.
Для лучшего результата этот простой лайфхак стоит сочетать с регулярной мойкой холодильника, своевременным удалением испорченных продуктов и правильным хранением еды. Тогда сода может стать дополнительным, а не основным способом борьбы с неприятными запахами.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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