Киевщину атакуют реактивные БПЛА: вспыхнул масштабный пожар

Главное:
- Россия атаковала Киевскую область ударными БПЛА
- Вспыхнул пожар в складских помещениях
- Четыре человека получили ранения
Утром 31 августа российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. В результате удара вспыхнул масштабный пожар, ранения получили четыре человека. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
"В Деснянском районе произошло возгорание складских помещений. Службы направляются на место происшествия", - сообщили в КГВА.видео дня
Ранее в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников. Воздушные силы предупреждали, в частности, о движении реактивных дронов в направлении Киева.
Впоследствии в КГВА уточнили, что возгорание произошло в селе Погребы Киевской области.
По данным столичных пабликов, предварительно, возгорание произошло на складах АТБ. Официального подтверждения этой информации пока нет.
По состоянию на 10:15 Воздушные силы предупредили о движении реактивного БПЛА курсом на Киев.
Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате утренней атаки РФ на Киевскую область пострадали четверо человек.
"Двое мужчин получили осколочные ранения конечностей. Их госпитализировали в местную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь. Еще двое человек пострадали в Броварском районе", - рассказал он.
По его словам, в Броварском районе повреждены складские помещения и торговое заведение. В Бориспольском районе повреждены три склада и многоквартирный дом. Последствия атаки ликвидируют соответствующие службы.
Могут ли вырасти цены на продукты из-за российских ударов
Российские удары по складской и логистической инфраструктуре могут вызвать временные перебои с поставками отдельных товаров, однако серьезного дефицита продуктов или резкого роста цен в Украине пока не ожидается.
Экономист Олег Пендзин объясняет это высокой конкуренцией на украинском рынке. Даже если определенные товары или бренды временно исчезнут с полок из-за проблем с логистикой, их могут быстро заменить аналогичные предложения других поставщиков.
"Некоторые товарные позиции тех или иных брендов могут исчезнуть с полок, однако они довольно быстро будут заменены другими брендами с аналогичными потребительскими качествами. Это касается как продовольственной, так и промышленной группы. Поэтому серьезного роста цен или дефицита мы не почувствуем", - пояснил эксперт.
Атаки БПЛА по Украине - последние новости
Напомним, 30 августа под Киевом прогремели взрывы. В результате атаки БПЛА произошло возгорание в селе Погребы.
Как ранее сообщал Главред, глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о раненых в Запорожье в результате ночной атаки беспилотниками. В Днепропетровской области враг более 10 раз атаковал четыре района области.
Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщил об ударе по терминалу "Новой почты" в Одесской области, в результате которого возник пожар. В то же время в Харьковской области дрон попал в грузовик "Новой почты", в результате чего водитель получил ранения.
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О персоне: Олег Пендзин
Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного объединения "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также является автором материалов для ряда украинских СМИ по финансовой и потребительской тематике.
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