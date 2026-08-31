Киевщину атакуют реактивные БПЛА: вспыхнул масштабный пожар

На месте удара работают экстренные службы.

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Пожар в Киевской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ТСН

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Россия атаковала Киевскую область ударными БПЛА

Вспыхнул пожар в складских помещениях

Четыре человека получили ранения

Утром 31 августа российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. В результате удара вспыхнул масштабный пожар, ранения получили четыре человека. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"В Деснянском районе произошло возгорание складских помещений. Службы направляются на место происшествия", - сообщили в КГВА. видео дня

Ранее в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников. Воздушные силы предупреждали, в частности, о движении реактивных дронов в направлении Киева.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Впоследствии в КГВА уточнили, что возгорание произошло в селе Погребы Киевской области.

По данным столичных пабликов, предварительно, возгорание произошло на складах АТБ. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По состоянию на 10:15 Воздушные силы предупредили о движении реактивного БПЛА курсом на Киев.

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате утренней атаки РФ на Киевскую область пострадали четверо человек.

"Двое мужчин получили осколочные ранения конечностей. Их госпитализировали в местную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь. Еще двое человек пострадали в Броварском районе", - рассказал он.

По его словам, в Броварском районе повреждены складские помещения и торговое заведение. В Бориспольском районе повреждены три склада и многоквартирный дом. Последствия атаки ликвидируют соответствующие службы.

Могут ли вырасти цены на продукты из-за российских ударов

Российские удары по складской и логистической инфраструктуре могут вызвать временные перебои с поставками отдельных товаров, однако серьезного дефицита продуктов или резкого роста цен в Украине пока не ожидается.

Экономист Олег Пендзин объясняет это высокой конкуренцией на украинском рынке. Даже если определенные товары или бренды временно исчезнут с полок из-за проблем с логистикой, их могут быстро заменить аналогичные предложения других поставщиков.

"Некоторые товарные позиции тех или иных брендов могут исчезнуть с полок, однако они довольно быстро будут заменены другими брендами с аналогичными потребительскими качествами. Это касается как продовольственной, так и промышленной группы. Поэтому серьезного роста цен или дефицита мы не почувствуем", - пояснил эксперт.

Атаки БПЛА по Украине - последние новости

Напомним, 30 августа под Киевом прогремели взрывы. В результате атаки БПЛА произошло возгорание в селе Погребы.

Как ранее сообщал Главред, глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о раненых в Запорожье в результате ночной атаки беспилотниками. В Днепропетровской области враг более 10 раз атаковал четыре района области.

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщил об ударе по терминалу "Новой почты" в Одесской области, в результате которого возник пожар. В то же время в Харьковской области дрон попал в грузовик "Новой почты", в результате чего водитель получил ранения.

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О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного объединения "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также является автором материалов для ряда украинских СМИ по финансовой и потребительской тематике.

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