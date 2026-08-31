Какие украинские имена звучат необычно за рубежом: иностранцы могут не понять

Некоторые имена, привычные для украинцев, в других странах могут удивить местных жителей.

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Какое значение имеют некоторые украинские женские имена за рубежом / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, УНИАН

Вы узнаете:

Какие украинские имена удивляют иностранцев

Почему имя Настя может звучать негативно в США

Как имена Катя и Галина воспринимаются за рубежом

Украинские имена, привычные для нас, в других странах могут звучать совсем иначе или вызывать неожиданные ассоциации. То, что в Украине воспринимается как красивое и распространенное имя, за рубежом иногда может иметь совсем другое значение.

Главред узнал, что о необычном звучании украинских имен в разных странах рассказала на своем YouTube-канале блогерша Mama v temi. Она привела несколько примеров имен, которые могут удивить иностранцев.

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Какие украинские имена могут удивить иностранцев

Имя Настя - одно из самых распространенных в Украине. Но в англоязычной среде его звучание может восприниматься иначе, чем мы привыкли. Американцы могут услышать в имени Настя слово, имеющее негативное значение.

"Имя Настя удивляет американцев. Они слышат в нем слово nasty, что в переводе с английского означает "отвратительный" или "мерзкий", - пояснила автор видео.

Еще один пример касается имени Катя. Для украинцев это привычное сокращение имени Екатерина, однако в другой языковой системе его звучание может ассоциироваться с другим словом.

"А вот корейцев сбивает с толку имя Катя. Для них оно звучит как Гаття. То есть "подделка", - отметила блогерша.

Неожиданное значение может иметь и имя Галина. По словам блогерши, в Италии оно связано со словом, обозначающим домашнюю птицу.

"В таком случае Галинам лучше не ехать в Италию. Все просто: там gallina означает курица", - рассказала она.

Смотрите видео об украинских именах, которые удивляют иностранцев:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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