Какие украинские имена звучат необычно за рубежом: иностранцы могут не понять

Вы узнаете:
- Какие украинские имена удивляют иностранцев
- Почему имя Настя может звучать негативно в США
- Как имена Катя и Галина воспринимаются за рубежом
Украинские имена, привычные для нас, в других странах могут звучать совсем иначе или вызывать неожиданные ассоциации. То, что в Украине воспринимается как красивое и распространенное имя, за рубежом иногда может иметь совсем другое значение.
Главред узнал, что о необычном звучании украинских имен в разных странах рассказала на своем YouTube-канале блогерша Mama v temi. Она привела несколько примеров имен, которые могут удивить иностранцев.
Какие украинские имена могут удивить иностранцев
Имя Настя - одно из самых распространенных в Украине. Но в англоязычной среде его звучание может восприниматься иначе, чем мы привыкли. Американцы могут услышать в имени Настя слово, имеющее негативное значение.
"Имя Настя удивляет американцев. Они слышат в нем слово nasty, что в переводе с английского означает "отвратительный" или "мерзкий", - пояснила автор видео.
Еще один пример касается имени Катя. Для украинцев это привычное сокращение имени Екатерина, однако в другой языковой системе его звучание может ассоциироваться с другим словом.
"А вот корейцев сбивает с толку имя Катя. Для них оно звучит как Гаття. То есть "подделка", - отметила блогерша.
Неожиданное значение может иметь и имя Галина. По словам блогерши, в Италии оно связано со словом, обозначающим домашнюю птицу.
"В таком случае Галинам лучше не ехать в Италию. Все просто: там gallina означает курица", - рассказала она.
Смотрите видео об украинских именах, которые удивляют иностранцев:
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Об источнике: Mama v Temi
Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.
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