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СБС устроили ночной погром на аэродромах РФ: уничтожен ряд "жирных" целей врага

Инна Ковенько
30 августа 2026, 15:26
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Силы беспилотных систем уничтожили пять объектов ПВО на аэродромах "Ейск" и "Миллерово".
СБС устроили ночной погром на аэродромах РФ: уничтожен ряд 'жирных' целей врага
СБС нанесли удар по "Панцирю", четырём РЛС и складам на аэродромах Ейск и Миллерово / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Главное:

  • "Птицы" СБС поразили военные объекты РФ на аэродромах Ейск и Миллерово
  • Уничтожены "Панцирь-С1", четыре РЛС, склады и технико-эксплуатационная часть
  • Центральной целью стал модуль ДРЛ-27 на аэродроме Миллерово

Силы беспилотных систем в ночь на 30 августа нанесли удары по ряду военных объектов РФ на аэродромах Ейск и Миллерово.

По данным СБС, поражено 8 целей, в том числе ЗРГК "Панцирь-С1", четыре РЛС, склады авиационного вооружения и боеприпасов, а также технико-эксплуатационная часть. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

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Отмечается, что на аэродроме Ейск в Краснодарском крае РФ поражены зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", РЛС "Сопка-2" и склад авиационного вооружения. В Шабельском этого же региона уничтожена радиолокационная станция "Каста 2Е2".

ЗРК Панцирь С1, инфографика
ЗРК Панцирь С1 / Инфографика: Главред

На аэродроме Миллерово в Ростовской области под удар попали РЛС "РСП-27" и "Небо-СВ", расположенные в населенном пункте Долотинка, а также склад боеприпасов и технико-эксплуатационная часть.

"Центральной целью этой ночью стал модуль ДРЛ-27 комплекса радиолокационной системы посадки самолетов РСП-27 на аэродроме Миллерово", - сообщил "Мадяр".

Отмечается, что ДРЛ-27 является аэродромным диспетчерским радиолокатором. Он предназначен для обнаружения воздушных целей, а также является важным элементом управления воздушным движением и работает в связке с посадочным локатором ПРЛ-27. Повреждение этого оборудования может затруднить управление полётами на аэродроме.

Роберт Бровди
Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 30 августа в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Дроны атаковали несколько областей РФ, в том числе Ленинградскую. В городе Кириши местные жители сообщили о нанесении удара по НПЗ "Киришинефтеоргсинтез". Мониторы отметили, что это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.

Напомним, что в ночь на 29 августа Ростовскую область массированно атаковали беспилотники. Под ударом оказались склады маркетплейса OZON, сети электроники DNS и судостроительный завод в районе Аксая, где после взрыва загорелся корабль.

Ранее, 28 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бойцы "Альфы" СБУ поразили ракетоносец ТУ-95МС в Энгельсе. Именно такие самолеты России наносят удары по Украине.

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О личности: "Мадяр"

Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).

До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".

С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Вовчанского соединения.

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Удары вглубь РФ Мадяр
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