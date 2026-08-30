Как сушить одежду после стирки, чтобы потом её не гладить — лайфхак

Простой трюк сразу после стирки поможет сэкономить время на глажке одежды.

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Лайфхак для экономии времени / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok и YouTube

Вы узнаете:

Как сушить вещи, чтобы потом не пришлось браться за утюг

Почему лучше отказаться от сушилки

Как правильно развешивать одежду после стирки

После стирки одежда часто выглядит неопрятно из-за множества заметных складок, которые нужно гладить. Но оказалось, что этот этап ухода за вещами можно пропустить, если правильно сушить одежду.

Главред узнал, что лайфхаком о том, как сушить вещи, чтобы не пришлось их гладить, в TikTok поделился украинский блогер, клинтокер Марк Любчик.

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Эксперт советует не оставлять одежду сушиться на обычной сушилке, а сразу после стирки развешивать её на вешалки. По его словам, такой способ позволяет вещам высыхать в нужной форме и выглядеть опрятнее.

"Я просто начал сушить вещи сразу на вешалках, а не на сушилке. Мне нравится именно на вешалках. У меня есть гардеробная, я там их развешиваю", - поделился собственным опытом блогер.

Таким образом, после завершения стирки одежду следует достать из стиральной машины, расправить и сразу повесить на вешалку. Это особенно удобно для футболок, рубашек и других вещей, которые легко могут помяться во время сушки.

Смотрите видео о том, как правильно сушить одежду после стирки:

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О персоне: Марк Любчик Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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