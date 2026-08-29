Магнитные бури в сентябре — ученые назвали самые опасные дни месяца

Магнитные бури в сентябре могут сопровождаться периодами геомагнитных возмущений. В это время ожидается повышенная солнечная активность.

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Магнитные бури в сентябре / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Магнитные бури в сентябре

Периоды повышенной солнечной активности

Как подготовиться к геомагнитным изменениям

Начало осени не принесет экстремальных и продолжительных геомагнитных штормов. По прогнозам специалистов, первый месяц осени может пройти без мощных геомагнитных возмущений, однако периоды повышенной солнечной активности все же возможны. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды (NOAA), в течение сентября геомагнитная обстановка может периодически меняться. Активность Солнца способна вызывать кратковременные геомагнитные возмущения, интенсивность которых будет зависеть от текущей ситуации на Солнце и параметров солнечного ветра.

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График геомагнитных колебаний на сентябрь

По прогнозам специалистов по космической погоде, в течение месяца возможны следующие периоды повышенной активности:

1–3 сентября - преимущественно спокойная геомагнитная обстановка.

- преимущественно спокойная геомагнитная обстановка. 4–5 сентября - возможны незначительные геомагнитные возмущения.

- возможны незначительные геомагнитные возмущения. 10–12 сентября - период, в который может наблюдаться повышение солнечной и геомагнитной активности.

- период, в который может наблюдаться повышение солнечной и геомагнитной активности. 25–28 сентября - возможны единичные слабые геомагнитные колебания.

В то же время долгосрочные прогнозы космической погоды могут меняться по мере поступления новых данных. Поэтому точные показатели геомагнитной активности на конкретную дату следует проверять ближе к соответствующему дню.

Как вести себя в периоды повышенной солнечной активности

Специальных универсальных рекомендаций для здоровых людей именно на случай магнитных бурь нет. В то же время в дни, когда человек чувствует себя хуже, важно соблюдать привычный режим сна и отдыха, пить достаточно жидкости и не перегружать организм.

Стоит также не злоупотреблять алкоголем и энергетическими напитками, а питание оставлять сбалансированным. Умеренная физическая активность, в частности спокойные прогулки на свежем воздухе, может быть частью привычного режима.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Режим дня и советы для людей с хроническими заболеваниями

Полноценный сон и регулярный режим дня важны независимо от геомагнитной активности. Если у человека есть хронические заболевания и он принимает назначенные врачом препараты, не стоит самостоятельно изменять дозировку или прекращать лечение из-за прогноза магнитных бурь.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями при необходимости следует контролировать артериальное давление и обращаться к врачу, если возникают необычные или выраженные симптомы.

Геомагнитная активность является естественным явлением, а прогнозы могут уточняться. Поэтому календарь на весь месяц не следует воспринимать как абсолютно точный прогноз для каждого конкретного дня.

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Об источнике: Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) Национальное управление океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) - федеральное ведомство в составе Министерства торговли США, ответственное за изучение и мониторинг состояния океанов, атмосферы, климата, погодных условий и экологических систем. Штаб-квартира NOAA расположена в городе Сильвер-Спринг, штат Мэриленд. NOAA занимается прогнозированием погоды и мониторингом климатических изменений, отслеживает магнитные бури, солнечную активность и геомагнитные поля, координирует работу национальных метеорологических служб США, занимается охраной морских ресурсов, управлением рыболовством и изучением океанической экосистемы, а также поддерживает спутниковые программы наблюдения за Землёй.

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