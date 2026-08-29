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В Украине массово закрывают магазины: экономист объяснил, в чём причина

Руслана Заклинская
29 августа 2026, 15:19
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Российские атаки наносят ущерб даже неповрежденным объектам.
В Украине массово закрывают магазины: экономист объяснил, в чём причина
Последствия атаки РФ на Киев и Днепропетровскую область / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Ключевые тезисы:

  • В Украине уничтожено до 90% современных складов
  • Ритейлеры и поставщики вынуждены перестраивать логистику
  • Доставка продукции становится сложнее и дороже

Российские атаки наносят украинскому бизнесу ущерб не только из-за непосредственного разрушения магазинов и предприятий. Удары по складской инфраструктуре вынуждают компании перестраивать логистику, вывозить товары и даже закрывать объекты, которые еще не были повреждены. Об этом сообщил экономист Андрей Новак в комментарии Главреду.

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий рассказал, что в Украине уничтожено до 90% современных складов для хранения продуктов. По его словам, из-за разрушения складов ритейлерам и поставщикам приходится менять маршруты, перестраивать логистические цепочки и искать альтернативные способы хранения продукции. В результате доставка товаров становится сложнее и дороже.

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Последствия атак ощущают даже те компании, чьи объекты непосредственно не были разрушены. Показательна ситуация с сетью "Эпицентр".

После серии российских ударов компания начала закрывать торговые центры и вывозить товары из магазинов, расположенных в районах с высоким риском повторных атак.

Экономист Андрей Новак объясняет, что такие решения связаны не только с уже нанесённым ущербом. Бизнес вынужден учитывать вероятность нового удара.

"Почему закрыли? Не потому, что там непосредственно произошло разрушение. Исходя из опыта, ожидают, что уже несколько "Эпицентров" попали под удар", - пояснил экономист.

По его словам, это свидетельствует об ухудшении ожиданий бизнеса. Компании могут приостанавливать работу даже неповрежденных объектов, сокращать масштабы деятельности или переносить ее в более безопасные места.

Российские атаки влияют на украинскую торговлю даже там, где физических разрушений пока нет. Из-за угрозы новых ударов компании вынуждены вывозить продукцию, менять маршруты поставок и закрывать торговые площади.

Таким образом, экономические последствия войны выходят далеко за пределы стоимости разрушенных зданий. Сам риск нового удара уже становится фактором, который заставляет бизнес менять планы и нести дополнительные расходы.

Отдельной проблемой остается сокращение персонала и выплат сотрудникам. В частности, в Fozzy Group сообщали о приостановке найма на все вакансии, выплатах премий и пересмотре зарплат.

Могут ли вырасти цены на продукты из-за российских ударов

Российские атаки на складскую и логистическую инфраструктуру могут вызывать временные перебои с поставками отдельных товаров, однако серьезного дефицита продуктов или резкого роста цен пока не ожидается. Экономист Олег Пендзин объясняет это высокой конкуренцией на украинском рынке.

По его словам, даже если определенные товары или бренды временно исчезают с полок из-за проблем с логистикой, их могут быстро заменить аналогичные предложения от других поставщиков. В Украине работает много каналов сбыта - от крупных супермаркетов до рынков, небольших магазинов и непосредственных производителей.

Он подчеркнул, что отдельные товары могут временно исчезать с полок или дорожать из-за дополнительных логистических затрат, но оснований ожидать масштабного дефицита или резкого скачка цен на продукты нет.

Удары РФ по складам - последние новости

Напомним, Белогородский сельский голова Антон Овсиенко сообщил об ударе РФ по складам "Новой почты" в Белогородской общине под Киевом. Спустя почти час после первого попадания по той же локации было нанесено еще два удара.

Как ранее сообщал Главред, глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о попадании в торговый центр "Эпицентр" в Запорожье. Он показал повреждения здания и обнародовал видео с места происшествия.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что РФ целенаправленно наносит удары по складам и продовольственной логистике. Несмотря на сложную ситуацию, он утверждает, что угрозы системного физического дефицита базовых продуктов сегодня нет.

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О персоне: Тарас Высоцкий

Тарас Николаевич Высоцкий - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Временно исполнял обязанности министра Минагрополитики с 14 мая по 5 сентября 2024 года.

С 16 июля 2026 года - министр аграрной политики и продовольствия Украины.

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