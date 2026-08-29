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Масштабный пожар и взрывы под Киевом: есть погибшие и раненые - новые детали трагедии

Дарья Пшеничник
29 августа 2026, 08:51
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Следствие выясняет, законно ли на территории предприятия находились взрывоопасные материалы и кто принимал эти решения.
Масштабный пожар и взрывы под Киевом: есть погибшие и раненые — новые детали трагедии
Взрывы в Бучанском районе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное из новости:

видео дня
  • Удар дрона по предприятию в Миле привел к взрыву
  • Есть погибшие, количество жертв пока не установлено
  • Уничтожен один дом, ещё семь повреждены

Российская атака на предприятие в селе Мила Бучанского района Киевской области привела к взрыву, в результате которого есть погибшие и раненые. Точное число пострадавших пока не установлено, об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

"В результате вражеской атаки есть погибшие. На данный момент у нас нет окончательной информации о количестве жертв", - сообщил Ткаченко.

Согласно хронологии, приведенной Офисом генерального прокурора, удар был нанесен вечером 28 августа.

"По предварительным данным, 28 августа около 20:10 в результате атаки РФ на территории одного из предприятий в селе Мила произошло падение или попадание беспилотного летательного аппарата, тип которого устанавливается. На территории предприятия возник масштабный пожар и началась детонация", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Последствия взрывов вышли далеко за пределы промышленной площадки. Известно о пяти пострадавших, в районе полностью разрушен один частный жилой дом, ещё семь зданий получили повреждения. Также были повреждены пожарная машина и пансионат для пожилых людей.

Прокуратура проверяет действия должностных лиц

Правоохранители расследуют не только сам факт удара, но и то, что именно находилось на территории объекта в момент прилета. Дело возбуждено по статье 367 Уголовного кодекса - служебная халатность.

Следователи должны установить причины и условия, которые могли существенно усугубить последствия атаки. В частности, будет проверена законность размещения и хранения на предприятии взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений и согласований, а также действия должностных лиц, принимавших соответствующие решения.

Повторение трагедии

Ситуацию прокомментировал и Сергей Корецкий, по словам которого к ликвидации последствий привлечены все необходимые силы и средства.

"Но, к сожалению, уже сейчас можно констатировать, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком", - подчеркнул он.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Россия комбинирует различные типы ударов, чтобы перегрузить ПВО

Главред писал, что, по словам руководителя программ по безопасности Центра глобалистики Павла Лакийчука, оккупационные войска чередуют два основных сценария атак.

Цель обоих подходов одинакова - максимально растянуть возможности украинской противовоздушной обороны. А первый, концентрированный вариант атаки заключается в том, что враг сосредотачивает усилия на одном направлении.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. На этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал "Главред", ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под обстрелом оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Об персоне: Сергей Корецкий

Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 по 13 мая 2025), пишет Википедия.

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Киевская область взрыв атака дронов
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