Где не стоит хранить соль: народные приметы о финансовом благополучии

Где хранить соль: народные приметы указывают на три места в доме, которых следует избегать, если хочется сохранить благосостояние и гармонию.

https://glavred.info/primety/de-ne-varto-zberigati-sil-narodni-prikmeti-pro-finansoviy-dostatok-10792187.html Ссылка скопирована

Где нельзя хранить соль? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Где не стоит хранить соль дома

Почему предки избегали трех мест

Как правильно хранить соль

Издавна соль считалась не только важным кулинарным ингредиентом, но и символом достатка, защиты и семейного благополучия. В народных поверьях с ней связывали немало примет, в том числе и правила хранения. Считалось, что неправильное место для соли может навлечь финансовые трудности, ссоры и другие неприятности. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание "Радио Трек", согласно народным приметам, в доме есть три места, где соль лучше не оставлять.

видео дня

Почему соль не стоит держать у порога

По поверьям, входная дверь - это место, через которое в дом попадают различные энергетические потоки. Поэтому соль, оставленная у порога или в коридоре, якобы может накапливать негативную энергию.

Наши предки верили, что это может приводить к ссорам, недоразумениям и напряженной атмосфере в семье. Именно поэтому соль советовали хранить подальше от входа в дом.

Почему соль не ставят возле плиты

Еще одна примета касается места возле плиты или открытого огня. В народных верованиях огонь связывали с очищением и трансформацией энергии, поэтому считалось, что высокая температура может ослабить защитные свойства соли.

С эзотерической точки зрения это якобы может лишить дом символического "энергетического щита" и негативно повлиять на семейную гармонию.

С практической точки зрения соль также лучше не держать непосредственно возле источника тепла: из-за высокой температуры и пара она может быстрее впитывать влагу и слеживаться.

Об источнике: "Радио Трек" Radiotrek - украинский информационно-развлекательный портал и онлайн-радиостанция из Ровно. Сайт публикует новости Украины и мира, региональные события, материалы о политике, обществе, шоу-бизнесе, спорте, технологиях, доме и быте. Проект связан с радиостанцией "Радио Трек", которая вещает с 1997 года на частоте 106,4 FM и считается одной из самых известных FM-станций Ровенской области. На портале также доступны онлайн-эфир, плейлисты, интервью, авторские программы и видеоматериалы.

Почему соль не рекомендуется оставлять на подоконнике

По приметкам, соль также не стоит держать на подоконнике под прямыми солнечными лучами. Считалось, что солнце может "истощить" её защитную силу и лишить свойств оберега.

Наши предки связывали это с возможными мелкими неудачами, финансовыми потерями и нарушением домашней гармонии.

В то же время с бытовой точки зрения для соли лучше выбирать сухое место без прямого солнечного света, поскольку влага может ухудшить её свойства как пищевого продукта.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Где лучше хранить соль

Согласно народным традициям, соль рекомендуется хранить в чистой закрытой посуде в сухом и спокойном месте, подальше от входной двери, плиты и прямых солнечных лучей.

С точки зрения практического хранения это также вполне логично: герметичная емкость защищает продукт от влаги, посторонних запахов и загрязнения.

Читайте также:

Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как руководство к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред