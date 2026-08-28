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Где не стоит хранить соль: народные приметы о финансовом благополучии

Марина Иваненко
28 августа 2026, 17:34
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Где хранить соль: народные приметы указывают на три места в доме, которых следует избегать, если хочется сохранить благосостояние и гармонию.
Где нельзя хранить соль?
Где нельзя хранить соль? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Где не стоит хранить соль дома
  • Почему предки избегали трех мест
  • Как правильно хранить соль

Издавна соль считалась не только важным кулинарным ингредиентом, но и символом достатка, защиты и семейного благополучия. В народных поверьях с ней связывали немало примет, в том числе и правила хранения. Считалось, что неправильное место для соли может навлечь финансовые трудности, ссоры и другие неприятности. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание "Радио Трек", согласно народным приметам, в доме есть три места, где соль лучше не оставлять.

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Почему соль не стоит держать у порога

По поверьям, входная дверь - это место, через которое в дом попадают различные энергетические потоки. Поэтому соль, оставленная у порога или в коридоре, якобы может накапливать негативную энергию.

Наши предки верили, что это может приводить к ссорам, недоразумениям и напряженной атмосфере в семье. Именно поэтому соль советовали хранить подальше от входа в дом.

Почему соль не ставят возле плиты

Еще одна примета касается места возле плиты или открытого огня. В народных верованиях огонь связывали с очищением и трансформацией энергии, поэтому считалось, что высокая температура может ослабить защитные свойства соли.

С эзотерической точки зрения это якобы может лишить дом символического "энергетического щита" и негативно повлиять на семейную гармонию.

С практической точки зрения соль также лучше не держать непосредственно возле источника тепла: из-за высокой температуры и пара она может быстрее впитывать влагу и слеживаться.

Об источнике: "Радио Трек"

Radiotrek - украинский информационно-развлекательный портал и онлайн-радиостанция из Ровно. Сайт публикует новости Украины и мира, региональные события, материалы о политике, обществе, шоу-бизнесе, спорте, технологиях, доме и быте.

Проект связан с радиостанцией "Радио Трек", которая вещает с 1997 года на частоте 106,4 FM и считается одной из самых известных FM-станций Ровенской области. На портале также доступны онлайн-эфир, плейлисты, интервью, авторские программы и видеоматериалы.

Почему соль не рекомендуется оставлять на подоконнике

По приметкам, соль также не стоит держать на подоконнике под прямыми солнечными лучами. Считалось, что солнце может "истощить" её защитную силу и лишить свойств оберега.

Наши предки связывали это с возможными мелкими неудачами, финансовыми потерями и нарушением домашней гармонии.

В то же время с бытовой точки зрения для соли лучше выбирать сухое место без прямого солнечного света, поскольку влага может ухудшить её свойства как пищевого продукта.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Где лучше хранить соль

Согласно народным традициям, соль рекомендуется хранить в чистой закрытой посуде в сухом и спокойном месте, подальше от входной двери, плиты и прямых солнечных лучей.

С точки зрения практического хранения это также вполне логично: герметичная емкость защищает продукт от влаги, посторонних запахов и загрязнения.

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