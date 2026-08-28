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Путинистка Королева грубо унизила невестку

Алена Кюпели
28 августа 2026, 11:14обновлено 28 августа, 11:52
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Наташа Королева ударила свою невестку по самому больному месту.
Наташа Королева, Мелисса Глушко
Наташа Королева и Мелисса Глушко не пошли вместе на фестиваль/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева, Мелисса Глушко

Кратко:

  • По какой причине Королева не взяла невестку
  • Какое условие она поставила

Некогда украинская певица, а теперь путинистка Наташа Королева оскорбила собственную невестку из-за лишнего веса.

Как пишут российские пропагандисты, привыкшая ходить на светские мероприятия со свекровью Мелисса хотела поехать с Наташей и на "Новую волну", но получила отказ в грубой форме.

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Архип Глушко и Мелисса Глушко
Архип Глушко и Мелисса Глушко / фото: instagram.com, Мелисса Глушко

"Наташа ездила, в том числе чтобы отработать рекламу уколов для похудения. Ну и сказала Мелиссе, что рядом с ней она будет выглядеть как антиреклама. Мол, когда похудеешь, тогда и будем разговаривать. Мелисса, конечно, очень расстроилась. Она и рада была бы худеть на уколах, но не может же", - рассказал человек из окружения семьи Королевой.

Наташа Королева
Наташа Королева худела на уколах / фото: instagram.com, Наташа Королева

Ранее также Наташа Королева рассказала, когда именно в ее фашистском семействе наконец-то случится прибавление. Королева якобы уже готова к роли бабушки.

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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, ранее известная украинская продюсерка Елена Мозговая жестко раскритиковала некогда популярный в Украине дуэт - Потапа и Настю Каменских.

Ранее также в террористической России стало известно о смерти популярного актера "Казуса Кукоцкого" и "Хрусталёв, машину!" Юрия Цурило.

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О персоне: Наташа Королева

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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