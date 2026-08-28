Путинистка Королева грубо унизила невестку

Кратко:
- По какой причине Королева не взяла невестку
- Какое условие она поставила
Некогда украинская певица, а теперь путинистка Наташа Королева оскорбила собственную невестку из-за лишнего веса.
Как пишут российские пропагандисты, привыкшая ходить на светские мероприятия со свекровью Мелисса хотела поехать с Наташей и на "Новую волну", но получила отказ в грубой форме.
"Наташа ездила, в том числе чтобы отработать рекламу уколов для похудения. Ну и сказала Мелиссе, что рядом с ней она будет выглядеть как антиреклама. Мол, когда похудеешь, тогда и будем разговаривать. Мелисса, конечно, очень расстроилась. Она и рада была бы худеть на уколах, но не может же", - рассказал человек из окружения семьи Королевой.
Ранее также Наташа Королева рассказала, когда именно в ее фашистском семействе наконец-то случится прибавление. Королева якобы уже готова к роли бабушки.
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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как сообщал Главред, ранее известная украинская продюсерка Елена Мозговая жестко раскритиковала некогда популярный в Украине дуэт - Потапа и Настю Каменских.
Ранее также в террористической России стало известно о смерти популярного актера "Казуса Кукоцкого" и "Хрусталёв, машину!" Юрия Цурило.
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О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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