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РФ атаковала "Эпицентр" в Запорожье, вспыхнул пожар: первые подробности

Анна Ярославская
28 августа 2026, 08:55обновлено 28 августа, 09:29
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В результате атаки есть пострадавшие.
РФ атаковала
РФ атаковала "Эпицентр" в Запорожье / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

  • В Запорожье зафиксирован прилет по торговому центру
  • Иван Федоров показал первые последствия атаки
  • На месте попадания работают экстренные службы

Утром в пятницу, 28 августа, армия РФ атаковала Запорожье. Под удар попал торговый центр "Эпицентр". На месте "прилета" поднимаются клубы черного дыма. Об этом сообщил глава Запоржской ОВА Иван Федоров.

"Враг еще раз нанес удар по территории торгового центра Запорожья. В результате атаки повреждено здание", - написал он.

видео дня
Горит
Горит "Эпицентр" в Запорожье / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

По предварительным данным, один человек нуждается в помощи врачей.

Федоров также показал последствия вражеской атаки. Видео смотрите по ссылке.

Скриншот

Обновлено. Увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Уже четыре человека ранены, сообщил Федоров.

"Российский дрон ударил по строительному гипермаркету. Возник пожар, площадью около двух тысяч квадратных метров. Ранения получили четыре человека", - написал он в 09:08.

Напомним, во время атаки на Запорожье 12 августа россияне также нанесли удар по "Эпицентру".

  • Россияне нанесли удар по "Эпицентру" в Запорожье
    Россияне нанесли удар по "Эпицентру" в Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Россияне нанесли удар по "Эпицентру" в Запорожье
    Россияне нанесли удар по "Эпицентру" в Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Россияне нанесли удар по "Эпицентру" в Запорожье
    Россияне нанесли удар по "Эпицентру" в Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Россияне нанесли удар по "Эпицентру" в Запорожье
    Россияне нанесли удар по "Эпицентру" в Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Армия РФ ударила по складам "Новой почты" под Киевом

Как писал Главред, в ночь на 28 августа российская оккупационная армия атаковала Киевскую область. Под удар попали склады "Новой почты". Также повреждено производство под Киевом. Об этом сообщил Белгородской сельский голова Антон Овсиенко.

Враг применил тактику повторных ударов. Почти через час после первого попадания, уже при ликвидации пожара, по этой локации были нанесены еще два удара. Спасатели успели отойти в более безопасное место.

Информация о пострадавших уточняется.

"Флэш" предупредил об угрозе новых ударов РФ по ТЦ

Россияне будут пытаться уничтожить крупные торговые центры, а после сигнала воздушной тревоги на эвакуацию может оставаться не более двух минут. Об этом заявил советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей "Флеш" Бескрестнов в эфире Radio NV. По его словам, это касается как Киева, так и прифронтовых территорий.

"Сейчас мы видим, что у россиян нет никаких красных линий, морали или чего-то ещё. И если вы где-то находитесь в торговом центре и слышите сигналы тревоги, у вас есть буквально минута-другая для того, чтобы покинуть торговую сеть", - сказал "Флеш".

Он призвал украинцев быть осторожными во время визитов в "Эпицентры".

"Эпицентр" - это не только магазин, это магазин-склад. И сейчас мы видим, что происходит в Одессе: россияне начали атаковать именно "Эпицентры", потому что это очень крупные торговые сети", - заявил советник президента по технологическим вопросам.

По его словам, россияне не будут атаковать баллистическим оружием или десятком "Шахедов" небольшой магазин типа АТБ или "Форы", тогда как крупные торговые центры могут быть для них приоритетными целями.

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О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 - Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

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