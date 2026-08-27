У Путина сделали заявление о новых мирных переговорах с Украиной

Кремль отреагировал на заявление Кирилла Буданова о возможных переговорах в сентябре.

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Владимир Путин, Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Что сказал Песков:

Кремль не подтвердил переговоры Украины и РФ в сентябре

Песков заявил, что даты следующей встречи не знает

Украина не была главной темой визита Ретклиффа в Москву

В Кремле нет информации о конкретных планах и сроках проведения нового раунда переговоров между Украиной и Россией в сентябре. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

"На данный момент у меня нет никакой информации о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров", - сказал пресс-секретарь Путина. видео дня

В то же время он утверждает, что Россия якобы по-прежнему готова к продолжению мирного переговорного процесса. По словам Пескова, Москва также продолжает контакты с Соединенными Штатами по Украине на рабочем уровне.

При этом представитель Кремля традиционно заявил, что Россия якобы стремится достигать своих целей "мирными средствами", но из-за отсутствия такой возможности продолжает войну против Украины.

Ранее о возможности нового раунда переговоров в сентябре заявлял глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он допустил, что встреча украинской и российской делегаций с участием США может состояться в начале осени.

Буданов также связывал возможность новых переговоров с недавним визитом директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. В то же время глава ОП отмечал, что именно Украина не была главной темой этой встречи. По его словам, основное внимание в ходе переговоров уделялось отношениям между США и Россией.

Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров - объяснение эксперта

Первый заместитель главы ОП Сергей Кислица заявил, что российский диктатор Владимир Путин пока не заинтересован в переговорах о прекращении войны против Украины, а зимой его мотивация к диалогу может еще больше снизиться.

"У Путина сейчас нет ни малейшего желания садиться за стол переговоров, а после начала зимы и… до середины марта у него будет еще меньше мотивации, потому что он будет считать, что украинцы не настолько сильны..., чтобы пережить эту зиму", - отметил Кислица.

В то же время он подчеркнул, что Украина продолжает дипломатические усилия и активно контактирует с США. По его словам, уровень взаимопонимания между Киевом и Вашингтоном в июне-августе был беспрецедентным.

Визит директора ЦРУ в Москву - новости по теме

Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа посетил Москву. Эксперты считают, что такая поездка могла быть связана с важными переговорами с Кремлем, в частности о прекращении войны против Украины.

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, что визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву был посвящен прежде всего отношениям между США и Россией, а вопрос войны в Украине поднимался лишь в контексте. По словам Буданова, украинская тема не была главной во время встречи.

Кроме того, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предупредил, что ослабленная, деморализованная и заполитизированная армия может стать ловушкой для Украины во время переговоров с Россией.

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О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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