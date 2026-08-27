Не мог ходить и говорить: звезда "Беверли Хиллз" оказался в тяжелом состоянии

Актер сообщил об очень не простом периоде своей жизни.

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Брайан Остин Грин перенес тяжелое состояние / Коллаж Главред, фото Instagram/brianaustingreen

Кратко:

Что случилось с актером

Как он вышел из этого состояния

Популярный американский актер и звезда сериала "Беверли Хиллс" Брайан Остин Грин рассказал о тяжёлом неврологическом кризисе, который он пережил несколько лет назад и который едва не разрушил его жизнь.

По информации Page Six, по его словам, болезнь проявлялась симптомами, похожими на инсульт, однако точный диагноз врачи так и не смогли поставить.

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Грин вспоминает, что в какой-то момент полностью утратил базовые навыки: он не мог ходить, говорить, читать и писать. По сути, ему пришлось заново учиться всему - от речи до движений. Сам актёр описывает это состояние как полное "отключение" связи между мозгом и телом.

Брайан Остин Грин перенес тяжелое заболевание / ua.depositphotos.com

Борьба с заболеванием длилась около четырёх с половиной лет. Медики предполагают, что причиной могли стать внутренние воспалительные процессы, связанные с питанием, а также сильный хронический стресс.

Актёр признался, что переживал, сможет ли вообще вернуться к профессии, поскольку симптомы были крайне тяжёлыми. Восстановление оказалось долгим и сложным, и важную роль в нём сыграла психотерапия: именно работа с эмоциональным состоянием помогла ему постепенно вернуть контроль над жизнью и здоровьем.

Этот период пришёлся на время его брака с актрисой Меган Фокс, что дополнительно осложняло ситуацию на фоне личных трудностей.

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О персоне: Брайан Остин Грин Брайан Остин Грин - американский актёр. Больше всего известен своей ролью Дэвида Сильвера в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210", которого он играл с 1990 по 2000 год. Кроме того, сыграл Дерека Риза в американском сериале "Терминатор: Битва за будущее" и Криса в шоу "Фредди". Получил роль Металло в "Тайнах Смолвиля" и Кита Уотсона, любовника Бри Ван де Кампв "Отчаянных домохозяйках". В 2012 году сыграл в комедийном сериале "Свадебный ансамбль" на канале TBS. С 2010 по 2020 год был женат на актрисе Меган Фокс.

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