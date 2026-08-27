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Кетчуп в банке на зиму: лучший рецепт домашнего соуса

Анна Косик
27 августа 2026, 09:03
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Рецепт кетчупа на зиму, который по вкусу неотличим от соуса из McDonald's.
Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Украинская
Кетчуп в банке на зиму: лучший рецепт домашнего соуса
Рецепт самого вкусного кетчупа на зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Томатный соус кетчуп - один из самых популярных в мире. Оказалось, что его очень легко приготовить дома и заготовить на зиму. При этом на вкус он будет как из McDonald's.

Главред узнал, что рецептом такого кетчупа в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.

Домашний кетчуп, как из McDonald's - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Томатный сок 4 л
  • Сахар 1 кг
  • Соль 3 ст. л.
  • Молотый перец 1 ч. л.
  • Уксус 200 мл
  • Приправа к шашлыку 30 г
  • Вода 1 л
  • Крахмал 200 мл

Томатный сок, сахар, соль и перец смешиваем в кастрюле и ставим на огонь, ждем 20 минут после начала кипения. Затем добавляем уксус, приправу для шашлыка и оставляем кастрюлю на огне еще на 20 минут.

Пока соус готовится, крахмал нужно развести водой. Когда отведённое время истечёт, вливаем смесь в кастрюлю и хорошо перемешиваем. Оставляем на плите ещё на 20 минут с момента закипания, периодически помешивая кетчуп. Далее остаётся только разлить соус по банкам и закрутить их.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@azarchiknata1020 Кетчуп как из "Макдоналдс" • томатный сок 4 л. • сахар 1 кг. • соль 3 ст. л. • молотый перец 1 ч. л. • уксус 200 мл. • приправа для шашлыка 30 г. (1 пачка) • вода 1 л. • крахмал 200 мл. #кетчуп#кетчупмакдональдс#домашнийкетчуп♬ оригинальная аудиозапись - Наталья Азарчик

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О персоне: Наталья Азарчик

Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

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