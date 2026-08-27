Кетчуп в банке на зиму: лучший рецепт домашнего соуса

Томатный соус кетчуп - один из самых популярных в мире. Оказалось, что его очень легко приготовить дома и заготовить на зиму. При этом на вкус он будет как из McDonald's.
Главред узнал, что рецептом такого кетчупа в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.
Домашний кетчуп, как из McDonald's - рецепт
Ингредиенты:
- Томатный сок 4 л
- Сахар 1 кг
- Соль 3 ст. л.
- Молотый перец 1 ч. л.
- Уксус 200 мл
- Приправа к шашлыку 30 г
- Вода 1 л
- Крахмал 200 мл
Томатный сок, сахар, соль и перец смешиваем в кастрюле и ставим на огонь, ждем 20 минут после начала кипения. Затем добавляем уксус, приправу для шашлыка и оставляем кастрюлю на огне еще на 20 минут.
Пока соус готовится, крахмал нужно развести водой. Когда отведённое время истечёт, вливаем смесь в кастрюлю и хорошо перемешиваем. Оставляем на плите ещё на 20 минут с момента закипания, периодически помешивая кетчуп. Далее остаётся только разлить соус по банкам и закрутить их.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@azarchiknata1020 Кетчуп как из "Макдоналдс" • томатный сок 4 л. • сахар 1 кг. • соль 3 ст. л. • молотый перец 1 ч. л. • уксус 200 мл. • приправа для шашлыка 30 г. (1 пачка) • вода 1 л. • крахмал 200 мл. #кетчуп#кетчупмакдональдс#домашнийкетчуп♬ оригинальная аудиозапись - Наталья Азарчик
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О персоне: Наталья Азарчик
Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.
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