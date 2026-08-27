Кетчуп в банке на зиму: лучший рецепт домашнего соуса

Рецепт кетчупа на зиму, который по вкусу неотличим от соуса из McDonald's.

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Рецепт самого вкусного кетчупа на зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Томатный соус кетчуп - один из самых популярных в мире. Оказалось, что его очень легко приготовить дома и заготовить на зиму. При этом на вкус он будет как из McDonald's.

Главред узнал, что рецептом такого кетчупа в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.

Домашний кетчуп, как из McDonald's - рецепт

Ингредиенты:

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Томатный сок 4 л

Сахар 1 кг

Соль 3 ст. л.

Молотый перец 1 ч. л.

Уксус 200 мл

Приправа к шашлыку 30 г

Вода 1 л

Крахмал 200 мл

Томатный сок, сахар, соль и перец смешиваем в кастрюле и ставим на огонь, ждем 20 минут после начала кипения. Затем добавляем уксус, приправу для шашлыка и оставляем кастрюлю на огне еще на 20 минут.

Пока соус готовится, крахмал нужно развести водой. Когда отведённое время истечёт, вливаем смесь в кастрюлю и хорошо перемешиваем. Оставляем на плите ещё на 20 минут с момента закипания, периодически помешивая кетчуп. Далее остаётся только разлить соус по банкам и закрутить их.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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О персоне: Наталья Азарчик Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

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