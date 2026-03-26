Постный майонез без молока и яиц: как приготовить нежный соус за несколько минут

Этот простой соус станет отличной альтернативой классическому майонезу во время поста.

Как приготовить постный майонез без яиц и молока / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Майонез — один из самых популярных соусов, который придает нежность и пикантность салатам, закускам и горячим блюдам. Однако классический вариант содержит яйца и молоко, что делает его неподходящим для тех, кто соблюдает пост или имеет пищевые ограничения.

Главред со ссылкой на ТСН расскажет, как приготовить постный майонез буквально за несколько минут.

Постный майонез без яиц и молока — рецепт

Вам понадобятся:

пшеничная мука - 80 г

вода - 370 мл

растительное масло - 4 ст. л.

лимонный сок - 2 ст. л.

острая горчица - 2 ст. л.

сахар - 1 ч. л.

соль - 1 ч. л.

куркума - щепотка.

Пошаговое приготовление

Сначала нужно подготовить основу для майонеза. Просейте муку в сотейник, влейте часть воды (100-150 мл) и тщательно перемешайте венчиком, чтобы избежать комочков. Затем добавьте оставшуюся воду и снова перемешайте до однородности.

Поставьте сотейник на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. Убавьте огонь до минимума и варите еще 30-60 секунд, пока масса немного не загустеет. После этого остудите ее до комнатной температуры.

В чашу блендера налейте масло и лимонный сок, добавьте горчицу, куркуму, сахар и соль. Взбивайте в течение 30-40 секунд. Затем постепенно добавляйте по 1-2 столовые ложки мучной смеси, каждый раз взбивая, пока соус не приобретет желаемую густоту.

Готовый майонез переложите в сухую емкость, плотно закройте и поставьте в холодильник. Он будет храниться несколько дней, сохраняя свой вкус и консистенцию.

Если вы хотите получить более густой майонез, варите основу чуть дольше. Учтите, что после охлаждения масса станет еще плотнее. Куркума придает соусу приятный желтый оттенок, но ее использование необязательно — все зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

