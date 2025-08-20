Невероятно нежная утиная грудка с вишневым соусом: блюдо, от которого все будут в восторге

Для приготовления утиной грудки под вишневым соусом понадобится всего 25 минут.

Рецепт утиной грудки с вишневым соусом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украинские хозяйки постоянно пытаются придумывать новые блюда, чтобы удивлять родных вкусностями. Если обычные домашние блюда уже надоели, а готовить долго в жару нет сил, то этот рецепт вам точно понравится.

Дарья Янбекова на своей странице в instagram поделилась очень простым и вкусным рецептом утиной грудки с вишневым соусом. Это изысканное и легкое блюдо, а еще оно очень полезное.

Утка в вишневом соусе - ингредиенты

Для приготовления утки и вишневого соуса вам понадобится:

утиная грудка - 2 штуки (500 г);

специи: соль, перец;

масло для жарки;

вишня - 200 г;

сахар - 1 столовая ложка;

бальзамический уксус - 1 столовая ложка;

вода - 50 мл.

Как приготовить утиную грудку

На утиной грудке нужно сделать надрезы по шкурке. Ее следует посыпать солью, перцем (по вкусу) и хорошо растереть это по мясу.

На разогретую сковородку нужно добавить масло. Жарить утиную грудку нужно сначала на шкурке около десяти минут на среднем огне. В этот момент из нее вытечет немного жира. Затем нужно перевернуть мясо и жарить еще пять минут.

Утку следует положить на тарелку и обмотать фольгой.

Как приготовить вишневый соус

Основную часть жира, который остался на сковородке от утки следует слить. К его остаткам нужно добавить сахар и растворить его. После этого необходимо добавить вишню, бальзамический уксус и воду. Можно добавить еще немного сахара и соли по вкусу. Соус следует вываривать на сковородке около семи минут, чтобы он немного загустел.

Когда соус готов, нужно нарезать утку, выложить ее на тарелку и полить вишневым соусом.

Смотрите видео с рецептом утиной грудки под вишневым соусом:

