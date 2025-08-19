Укр
Читать на украинском
Лаваш и рядом не стоит: рецепт вкусного рулета из популярного овоща

Марина Фурман
19 августа 2025, 13:12
Рулет съедят за считанные минуты.
рецепт кабачкового рулета
Рецепт кабачкового рулета / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кабачки - довольно популярный летний овощ среди украинцев. Хоть и сезон кабачков постепенно заканчивается, Главред рекомендует "запрыгнуть" в крайний вагон и приготовить невероятно вкусный рулет из этого овоща.

Простым рецептом кабачкового рулета поделилась кулинарный блогер @zhuravlina_cooking в Instagram.

Ингредиенты для кабачковой основы:

  • кабачки - 3 шт. (800 г) + соль - 1 ч.л;
  • мука - 5-6 ст.л;
  • яйца - 3 шт;
  • соль - 1/2 ч.л;
  • сметана - 1 ст.л. (с большой горкой).

Для начинки вам понадобится:

  • плавленые сырки - 3 шт, или сулугуни сыр - 180 г;
  • майонез - 160 гр, можно сметану;
  • чеснок - 4-5 зубчиков;
  • помидоры - 3 шт;
  • укроп - небольшой пучок.

Сначала хорошо помойте кабачки и натрите овощи на крупной терке, сюда же добавьте 1 чайную ложку соли. Оставьте на 15 минут, чтобы лишняя жидкость отделилась.

Далее следует хорошо отжать жидкость с кабачков, добавить яйца, муку, сметану, соль и все тщательно перемешать.

После на противень расстелите пергамент и смажьте его маслом. на пергамент тонким слоем выложите кабачковое тесто. Основу рулета поместите в разогретый духовой шкаф.

Выпекать нужно примерно 25 минут при температуре 200 °C. После этого корж охладите до комнатной температуры.

Для начинки натрите плавленые сырки или сулугуни сыр, добавьте чеснок, майонез или майонез наполовину со сметаной, укроп и все тщательно перемешайте.

Далее на готовую и охлажденную лепешку выложите тонким слоем начинку, сюда же нарежьте помидоры и все плотно заверните.

Рулет нужно обернуть пищевой пленкой и поместить в холодильник минимум на 1,5 - 3 часа.

Приятного аппетита!

Как приготовить кабачковый рулет - смотрите видео:

