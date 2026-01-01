"В знак протеста": всплыла правда об истинной позиции Аллы Пугачевой

Людмила Смородина поделилась воспоминаниями про Аллу Пугачеву.

Людмила Смородина высказалась про Аллу Пугачеву

Как Примадонна относилась к коллегам на съемках

Народная артистка Украины Людмила Смородина рассказала, как она снималась вместе с российской певицей Аллой Пугачевой в мюзикле "За двумя зайцами".

В интервью для OBOZ.UA Смородина отметила, что Пугачева относилась с уважением к коллегам на съемочной площадке. Тогда Примадонна исполняла главную роль Прони Прокоповны.

"Когда мы начали сниматься, Алла Борисовна, как оказалось, заранее узнала обо всех актерах. Я играла одну из ее подруг, и, когда пришла на площадку, она уже знала, кто я, откуда, как правильно произносится моя фамилия. Это было очень приятно – чувствовалось уважение", - сказала Людмила.

"За двумя зайцами" / фото: скрин видео

После первого съемочного дня актриса сломала ногу, но ее не заменили в картине.

"После первого съемочного дня я сломала ногу. В театре репетировала "Ревизора": прыгала на скакалке, зацепилась и упала. Звоню режиссеру, говорю, что в гипсе. Он от злости просто бросил трубку. Я подумала: ну один съемочный день – переснимут с другой актрисой. Но уже вскоре мне звонят: "Завтра за вами заедет машина, привезут на съемочную площадку". Я была в шоке. Потом мне рассказали, что Алла Борисовна сказала: "Как это – переснимать? У меня прекрасная подруга! Ничего переснимать не будем. Поставите ей подушечку под ногу – и она сыграет". Так и было: меня буквально носили по площадке на руках. Подставляли подушку, я отрабатывала сцену, немного отдыхала – и снова переносили. В общении Пугачева не включала никакой звездности. Помню, как она с юмором расспрашивала меня: "Ну как вы так ногу сломали?" Я ей ответила: "Режиссер захотел, чтобы я одновременно скакала на скакалке и крутила хулахуп на шее. Хорошо, что голову не сломала". Она смеялась и говорила: "Нет-нет, я для танцев – не подхожу". Ноги она берегла", - добавила Смородина.

"За двумя зайцами" / фото: скрин видео

Также актриса призналась, что обрадовалась тому, что Алла Пугачева поддерживает Украину и выехала из страны-террориста РФ еще в 2022 году.

"Когда я узнала, что Алла Борисовна уехала из России в знак протеста против войны, очень обрадовалась – значит, я в ней не ошиблась", - отметила знаменитость.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

