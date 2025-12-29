Укр
Галкин принял решение покинуть Пугачеву с детьми — что произошло

Кристина Трохимчук
29 декабря 2025, 12:17
Галкин проведет Новый год отдельно от семьи.
Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Галкин проведет Новый год вдали от Пугачевой и детей
  • Чем он будет заниматься

Российский юморист Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения террористической РФ, решил покинуть свою жену Аллу Пугачеву с детьми в Новый год. Как сообщают российские Telegram-каналы, он проведет главный праздник года отдельно от семьи.

Знаменитость встретит Новый год на работе — у него запланированы выступления на частных вечеринках на Кипре как в новогоднюю ночь, так и первого января. Пока Галкин будет зарабатывать деньги для семьи, Пугачева проведет праздник в компании детей.

Максим Галкин
Максим Галкин - семья / фото: instagram.com, Максим Галкин

После напряженного рабочего графика на новогодние праздники Максим решил отдохнуть до 12 января — далее у артиста снова запланированы концерты. Однако, как сообщают инсайдеры, он готов прервать отпуск, если появятся привлекательные предложения.

Максим Галкин с дочерью Лизой
Максим Галкин с дочерью Лизой / фото: instagram.com, Максим Галкин

Где живут Максим Галкин и Алла Пугачева

Алла Пугачева с мужем и детьми живет на Кипре (в Лимасоле) с 2022 года, после переезда из Израиля, где они сначала обосновались. На Кипре семья приобрела недвижимость, включая особняк у моря. Пугачева и Галкин ведут относительно закрытый образ жизни.

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Наталья Могилевская рассказала о том, что армия РФ совершила удар близко з детскому саду, который посещает ее младшая дочь. Артистка эмоционально отреагировала на прилет рядом с местом, где постоянно бывает София.

Также украинский комик Кирилл Ганин появился в соцсетях и объявил о своей мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины. Ранее Ганин сообщал, что уже дважды пытался мобилизоваться, но каждый раз его уговаривали не делать этого, ведь он якобы полезнее в тылу.

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Что мешает договориться о мире РФ и Украины: в Politico назвали главные препятствия

