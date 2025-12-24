Галкин на украинском языке обратился к украинцам - что он сказал

Максим Галкин обратился к украинцам и тепло поздравил их с праздником Рождества.

https://glavred.info/starnews/galkin-na-ukrainskom-yazyke-obratilsya-k-ukraincam-chto-on-skazal-10726928.html Ссылка скопирована

Максим Галкин сделал особенный пост/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

Что написал Максим Галкин

Как он обратился к украинцам

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает полномасштабное вторжение РФ в Украину, сделал пост, в котором поздравил с Рождеством.

На своей странице в Instagram артист написал, что поздравляет всех кристиан, кто празднует в эти дни. "Счастливого Рождества! Желаю всем тепла и уюта в этот светлый праздник!" - написал Галкин.

видео дня

Также он обратился к украинцам на украинском языке. "Христос рождається Вітаю усіх вас з найсвітлішим святом! Миру, здоров’я, любові та добра!" - добавил Галкин.

Максим Галкин обратился к украинцам / Фото Instagram/maxgalkinru

В комментариях украинцы массово благодарят Максима Галкина за поддержку и в ответ желают ему мира и поздравляют с рождеством в ответ.

Максим Галкин поздравил с праздником / фото: instagram.com, Максим Галкин

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, известная продюсерка Елена Мозговая похвасталась своей повзрослевшей младшей дочерью от мужа, певца и военнослужащего Дэвида Аксельрода.

Ранее стало известно, что Lida Lee подтвердила роман с Даниэлем Салемом. Певица посвятила этим отношениям песню, клипом для которой стали кадры из их с шоуменом совместной жизни.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред