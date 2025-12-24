Укр
Читать на украинском
  Новости
  Звёзды

Галкин на украинском языке обратился к украинцам - что он сказал

Алена Кюпели
24 декабря 2025, 21:29
29
Максим Галкин обратился к украинцам и тепло поздравил их с праздником Рождества.
Максим Галкин
Максим Галкин сделал особенный пост/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

  • Что написал Максим Галкин
  • Как он обратился к украинцам

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает полномасштабное вторжение РФ в Украину, сделал пост, в котором поздравил с Рождеством.

На своей странице в Instagram артист написал, что поздравляет всех кристиан, кто празднует в эти дни. "Счастливого Рождества! Желаю всем тепла и уюта в этот светлый праздник!" - написал Галкин.

видео дня

Также он обратился к украинцам на украинском языке. "Христос рождається Вітаю усіх вас з найсвітлішим святом! Миру, здоров’я, любові та добра!" - добавил Галкин.

Максим Галкин обратился к украинцам
Максим Галкин обратился к украинцам / Фото Instagram/maxgalkinru

В комментариях украинцы массово благодарят Максима Галкина за поддержку и в ответ желают ему мира и поздравляют с рождеством в ответ.

Максим Галкин
Максим Галкин поздравил с праздником / фото: instagram.com, Максим Галкин

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

