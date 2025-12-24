Галкин на украинском языке обратился к украинцам - что он сказал

Кратко:
- Что написал Максим Галкин
- Как он обратился к украинцам
Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает полномасштабное вторжение РФ в Украину, сделал пост, в котором поздравил с Рождеством.
На своей странице в Instagram артист написал, что поздравляет всех кристиан, кто празднует в эти дни. "Счастливого Рождества! Желаю всем тепла и уюта в этот светлый праздник!" - написал Галкин.
Также он обратился к украинцам на украинском языке. "Христос рождається Вітаю усіх вас з найсвітлішим святом! Миру, здоров’я, любові та добра!" - добавил Галкин.
В комментариях украинцы массово благодарят Максима Галкина за поддержку и в ответ желают ему мира и поздравляют с рождеством в ответ.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, известная продюсерка Елена Мозговая похвасталась своей повзрослевшей младшей дочерью от мужа, певца и военнослужащего Дэвида Аксельрода.
Ранее стало известно, что Lida Lee подтвердила роман с Даниэлем Салемом. Певица посвятила этим отношениям песню, клипом для которой стали кадры из их с шоуменом совместной жизни.
Вас также может заинтересовать:
- Не оставляет Галкина: новые фото юмориста "спровоцировали" Лободу
- Светящийся Галкин сделал новое признание в любви
- "Обожаю эту песню": Галкин поразил исполнением хита Степана Гиги
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред