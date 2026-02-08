Укр
Темнота и холод охватили весь регион: в России объявили срочную эвакуацию

Руслан Иваненко
8 февраля 2026, 20:02
Губернатор признал провал в восстановлении энергосистемы и призывает жителей воспользоваться пунктами обогрева.
Свет, отключение, Белгород
В Белгороде начали вывозить детей из-за масштабных проблем с отоплением / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Кратко:

  • В Белгороде начали вывозить детей из-за проблем с отоплением
  • Без тепла остались более 450 домов, 25 садиков и 17 школ
  • В критических учреждениях начали сливать воду из систем отопления

В Белгороде из-за масштабных проблем с энергетической инфраструктурой начали организовывать вывоз детей в другие регионы России. Местные власти фактически признали, что работы по восстановлению теплоснабжения не дали ожидаемого результата. Об этом сообщает один из пропагандистских телеграм-каналов.

Губернатор признал критическую ситуацию

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в видеообращении к жителям признал, что самая острая проблема сейчас – отсутствие отопления.

"Из-за критической ситуации в 455 многоквартирных домах, а также в 25 детских садах, 17 школах, 9 поликлиниках и 4 вузах начали сливать воду из систем отопления, чтобы избежать разрыва труб", — сообщил Гладков.

Он добавил, что восстановительные работы продолжаются, и только после готовности местной ТЭЦ подавать тепло систему снова будут наполнять, иначе последствия могут стать "практически катастрофическими для жителей этой части города".

Кроме этого, пункты обогрева перевели на круглосуточный режим. Власти предложили родителям оставлять детей под опекой города или отправлять школьников в другие регионы.

"Дорогие друзья, если вы готовы оставить детей нам, то мы берем на себя ответственность за их пребывание — вам нужно позвонить в администрацию города Белгорода или своей заведующей детским садом, куда вы ходите, оставить свои контакты, и мы эту работу уже начнем выполнять с сегодняшнего дня. Если у вас дети школьного возраста: вы оставляете, как и в 2024-2025 годах, свои заявки в администрации города Белгорода, и мы отправляем детей в другие регионы – в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым, и в ближайшие регионы – с губернаторами сейчас обсуждаем", – отметил губернатор.

Как РФ использует Белгородскую область в войне с Украиной
Как РФ использует Белгородскую область в войне с Украиной / Главред - инфографика

Какова цель ударов Сил обороны по объектам в РФ – мнение эксперта

По словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, стратегическая цель ВСУ на ближайшие месяцы заключается в снижении энергетической способности европейской части России, с особым акцентом на Москву.

"Существуют разные оценки реальной способности Украины организовать такой масштабный блэкаут, – отмечает Новак. – Однако анализ последствий ударов по российским объектам энергетики свидетельствует: украинские силы обороны целенаправленно действуют на ключевые системы генерации и распределения вокруг Москвы и Московской области".

Эксперт подчеркивает, что такая тактика позволяет не только физически воздействовать на энергосеть, но и создает стратегическое давление на экономическую и административную инфраструктуру центрального региона России.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение января 2026 года Силы обороны Украины провели ряд результативных ударов по стратегическому полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России. По информации Генерального штаба ВСУ, целью стали ангарные комплексы, где осуществляется подготовка к запуску межконтинентальных баллистических ракет средней дальности. Для удара применялись, в частности, ракеты FP-5 "Фламинго".

Кроме того, на полигоне "Капустин яр", откуда российские оккупационные войска осуществляют пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник" по Украине, в результате удара были повреждены объекты, обеспечивающие обслуживание баллистических ракет. Ранее сообщалось об поражении этого полигона с применением дальнобойных украинских ракет "Фламинго". Новые подробности атаки обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Также в ночь на 7 февраля на территории России прогремели взрывы. Министерство обороны РФ заявило о якобы уничтожении 82 украинских беспилотников, большинство из которых, по их словам, было зафиксировано над Волгоградской областью.

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля: Овнам - расходы, Близнецам - стабильность

Гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля: Овнам - расходы, Близнецам - стабильность

Золотая хана Кубрата: дети раскопали 75 килограммов золота на Полтавщине

Золотая хана Кубрата: дети раскопали 75 килограммов золота на Полтавщине

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

Отключение света в Украине — графики на 8 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 8 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 февраля (обновляется)

09:12

Гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля: Овнам - расходы, Близнецам - стабильность

09:12

Гороскоп на сегодня 9 февраля: Рыбам - жаль, Тельцам - море любви

