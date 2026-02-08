Саботаж на Олимпиаде: первый день Игр в Италии пытались сорвать, что произошло

Кратко:
- Диверсанты повредили железнодорожную инфраструктуру в Болонье
- Задержки коснулись высокоскоростных, междугородних и региональных поездов
- Движение поездов возобновили в субботу днем после временного закрытия станции
В субботу утром в Италии была повреждена железнодорожная инфраструктура вблизи города Болонья, что привело к задержкам поездов в первый соревновательный день Зимних Олимпийских игр, сообщает Reuters.
Полиция сообщила о трех отдельных инцидентах в разных местах. Задержки коснулись поездов высокоскоростного, междугороднего и регионального сообщения и достигали 2,5 часов.
Оценка министерства транспорта
Министерство транспорта Италии назвало происшествие актом "серьезного саботажа" и сравнило его с диверсией на французской сети скоростных поездов TGV в день открытия Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
"Эти действия беспрецедентной серьезности не испортят имидж Италии в мире, который Игры сделают еще более убедительным и позитивным", – заявили в министерстве, которое возглавляет вице-премьер-министр Маттео Сальвини.
Государственная железная дорога Ferrovie dello Stato временно закрыла скоростную станцию в Болонье. Движение поездов возобновилось в субботу днем.
Детали диверсии
Из сообщения полиции известно, что в Пезаро была подожжена кабина со стрелочным переключателем, в Болонье найдены оборванные электрические кабели для определения скорости поездов, а возле путей обнаружено элементарное взрывное устройство. Никто не взял на себя ответственность за инциденты, однако силовые органы отмечают скоординированность действий.
Болонья является важным железнодорожным узлом Италии, соединяющим восток и запад страны, а также юг с северными городами, такими как Милан и Венеция. Милан является соорганизатором Зимних Олимпийских игр вместе с Кортиной, до которой можно добраться на поезде из Венеции.
с 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие почти три тысячи спортсменов, которые разыграют 116 комплектов медалей.
главной локацией для биатлонных баталий станет легендарная трасса в Антгольце. соревнования продлятся почти в течение всего периода Игр — с 8 по 21 февраля.
