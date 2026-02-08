Укр
Саботаж на Олимпиаде: первый день Игр в Италии пытались сорвать, что произошло

8 февраля 2026, 21:03
Полиция обнаружила взрывное устройство и поврежденные электрокабели, что подтверждает скоординированные действия злоумышленников.
Зимние Олимпийские игры, Италия
Болонья, важный железнодорожный узел, оказалась в центре диверсии / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Диверсанты повредили железнодорожную инфраструктуру в Болонье
  • Задержки коснулись высокоскоростных, междугородних и региональных поездов
  • Движение поездов возобновили в субботу днем после временного закрытия станции

В субботу утром в Италии была повреждена железнодорожная инфраструктура вблизи города Болонья, что привело к задержкам поездов в первый соревновательный день Зимних Олимпийских игр, сообщает Reuters.

Полиция сообщила о трех отдельных инцидентах в разных местах. Задержки коснулись поездов высокоскоростного, междугороднего и регионального сообщения и достигали 2,5 часов.

Оценка министерства транспорта

Министерство транспорта Италии назвало происшествие актом "серьезного саботажа" и сравнило его с диверсией на французской сети скоростных поездов TGV в день открытия Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

"Эти действия беспрецедентной серьезности не испортят имидж Италии в мире, который Игры сделают еще более убедительным и позитивным", – заявили в министерстве, которое возглавляет вице-премьер-министр Маттео Сальвини.

Государственная железная дорога Ferrovie dello Stato временно закрыла скоростную станцию в Болонье. Движение поездов возобновилось в субботу днем.

Зимние Олимпийские игры – 2026
Зимние Олимпийские игры – 2026 / Инфографика: Главред

Детали диверсии

Из сообщения полиции известно, что в Пезаро была подожжена кабина со стрелочным переключателем, в Болонье найдены оборванные электрические кабели для определения скорости поездов, а возле путей обнаружено элементарное взрывное устройство. Никто не взял на себя ответственность за инциденты, однако силовые органы отмечают скоординированность действий.

Болонья является важным железнодорожным узлом Италии, соединяющим восток и запад страны, а также юг с северными городами, такими как Милан и Венеция. Милан является соорганизатором Зимних Олимпийских игр вместе с Кортиной, до которой можно добраться на поезде из Венеции.

Зимние Олимпийские игры 2026 - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, с 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие почти три тысячи спортсменов, которые разыграют 116 комплектов медалей.

Напомним, что главной локацией для биатлонных баталий станет легендарная трасса в Антгольце. Как сообщает Суспільне Спорт, соревнования продлятся почти в течение всего периода Игр — с 8 по 21 февраля.

Об источнике: Reuters

Reuters — британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Зимние Олимпийские игры - 2026
