Не маты и не шутка: 5 украинских слов, которые сломают мозг иностранцам

Юрий Берендий
8 февраля 2026, 13:59
В украинском языке есть немало слов, которые звучат провокационно или странно, но на самом деле имеют вполне литературное происхождение и неожиданное значение.
Малоизвестные украинские слова - 5 украинских слов, которые сломают мозг иностранцам / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Украинский язык скрывает немало слов, которые могут смутить не только иностранцев, но и самих носителей, ведь некоторые из них звучат странно, провокационно или совсем не так, как означают на самом деле. О малоизвестных, но вполне нормативных украинских словах рассказал в Tik-Tok видео журналист, музыкант и популяризатор языка Аль Шайер Рами, который обратил внимание на лексику, которая легко вводит в заблуждение.

Главред выяснил, какие есть интересные украинские слова.

"Спиш": слово, которое совсем не о сне

Первое слово из списка эксперта — "спиш", которое многих заставляет подумать о глаголе, но на самом деле имеет совсем другое значение.

"Не пытайтесь его отгадать, потому что словом "спиш" наши предки называли бронзу", — объясняет Аль Шайер Рами.

По его словам, слово звучит неожиданно даже для украинцев, не говоря уже об иностранцах, которые только начинают изучать язык.

Смотрите видео о малоизвестных украинских словах:

"Блят": не ругательство, а предмет быта

Одно из самых провокационных слов в подборке — "блят", которое на слух легко спутать с нецензурной лексикой.

"Вам не послышалось. Именно бляд. Но разочарую, это не ругательство. Блят — это такая себе плитка для печи. Простыми словами, конфорка", — подчеркивает популяризатор языка.

Он добавляет, что это не выдумка и не архаизм, ведь такие изделия до сих пор можно найти в продаже.

"Шуйця": как одним словом сказать "левая рука"

Третье слово — "шуйця", позволяет украинскому языку быть чрезвычайно точным и лаконичным.

""Шуйця" — это левая рука", — отмечает Аль Шайер Рами.

Эксперт обращает внимание, что подобные слова демонстрируют богатство украинской лексики, которая часто недооценивается в повседневной речи.

"Задобіддя": красивое слово для времени суток

Еще одно слово, которое почти исчезло из активного употребления, — "задобіддя".

"Роскошное и очень логичное слово "задобіддя" означает "время после обеда", — объясняет журналист.

Он признается, что не понимает, почему украинцы перестали использовать это слово, ведь оно и понятное, и благозвучное.

"Обабіч": значение, которое часто путают

Завершает подборку слово "обабіч", которое многие используют интуитивно, не всегда понимая его точное значение.

Согласно толковому словарю украинского языка, слово "обабіч" означает с обеих сторон; в обе стороны.

О персоне: Рами Аль Шайер

Рами Аль Шайер — украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

