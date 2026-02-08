Не маты и не шутка: 5 украинских слов, которые сломают мозг иностранцам

О чем идет речь в материале:
Украинский язык скрывает немало слов, которые могут смутить не только иностранцев, но и самих носителей, ведь некоторые из них звучат странно, провокационно или совсем не так, как означают на самом деле. О малоизвестных, но вполне нормативных украинских словах рассказал в Tik-Tok видео журналист, музыкант и популяризатор языка Аль Шайер Рами, который обратил внимание на лексику, которая легко вводит в заблуждение.
Главред выяснил, какие есть интересные украинские слова.
"Спиш": слово, которое совсем не о сне
Первое слово из списка эксперта — "спиш", которое многих заставляет подумать о глаголе, но на самом деле имеет совсем другое значение.
"Не пытайтесь его отгадать, потому что словом "спиш" наши предки называли бронзу", — объясняет Аль Шайер Рами.
По его словам, слово звучит неожиданно даже для украинцев, не говоря уже об иностранцах, которые только начинают изучать язык.
Смотрите видео о малоизвестных украинских словах:
@show_rami
Сколько слов угадали???♬ Witch Familiar (Classical) [Classic](143628) - dice
"Блят": не ругательство, а предмет быта
Одно из самых провокационных слов в подборке — "блят", которое на слух легко спутать с нецензурной лексикой.
"Вам не послышалось. Именно бляд. Но разочарую, это не ругательство. Блят — это такая себе плитка для печи. Простыми словами, конфорка", — подчеркивает популяризатор языка.
Он добавляет, что это не выдумка и не архаизм, ведь такие изделия до сих пор можно найти в продаже.
"Шуйця": как одним словом сказать "левая рука"
Третье слово — "шуйця", позволяет украинскому языку быть чрезвычайно точным и лаконичным.
""Шуйця" — это левая рука", — отмечает Аль Шайер Рами.
Эксперт обращает внимание, что подобные слова демонстрируют богатство украинской лексики, которая часто недооценивается в повседневной речи.
"Задобіддя": красивое слово для времени суток
Еще одно слово, которое почти исчезло из активного употребления, — "задобіддя".
"Роскошное и очень логичное слово "задобіддя" означает "время после обеда", — объясняет журналист.
Он признается, что не понимает, почему украинцы перестали использовать это слово, ведь оно и понятное, и благозвучное.
"Обабіч": значение, которое часто путают
Завершает подборку слово "обабіч", которое многие используют интуитивно, не всегда понимая его точное значение.
Согласно толковому словарю украинского языка, слово "обабіч" означает с обеих сторон; в обе стороны.
О персоне: Рами Аль Шайер
Рами Аль Шайер — украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.
