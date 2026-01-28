Холод превращает украинцев в "монстров": что происходит с мозгом во время войны

О чем идет речь в материале:
- Что влияет на уровень стресса и агрессии
- Как холод влияет на людей
- Как меняется поведение украинцев из-за войны
Война и экстремальные условия стали испытанием для миллионов украинцев, влияя не только на физическое состояние, но и на психику и поведение. Постоянный холод в квартирах и на улицах может буквально изменять работу мозга, делая людей более раздражительными и агрессивными. Об этом рассказала в эфире "Завтрака с 1+1" нейроисследовательница Наталья Кадя, передает 1plus1.ua.
Почему украинцы стали более агрессивными
Нейроисследователь объясняет, что мозг постоянно оценивает окружающую среду и реагирует на холод как на угрозу.
"Мозг оценивает холод как угрозу, тревогу и необходимость экономить ресурсы", — объясняет Наталья Кадя.
Это приводит к критическим изменениям в работе мозга и снижению самоконтроля.
Потеря самоконтроля во время холода
Она отмечает, что в нормальных условиях за логику и контроль эмоций отвечает префронтальная кора. Она позволяет сдерживать гнев и сочувствовать другим. Однако холод активирует лимбическую систему — центр выживания мозга.
"Чем больше мозг чувствует угрозу, тем меньше работает префронтальная кора и тем сильнее включаются реакции выживания", — говорит нейроисследователь.
Из-за этого, по ее словам, люди чаще реагируют импульсивно, теряют терпение и не способны к сложным разговорам.
"Мозг в этот момент думает не о логике или собеседнике. Ему важно выжить, найти тепло, сохранить энергию", — объясняет эксперт.
Наталья советует избегать конфликтов в таких условиях.
"Никаких сложных разговоров, выяснения отношений или серьезных решений. У мозга просто нет на это ресурса", — подчеркивает она.
Смотрите видео о том, как нормализовать психику во время войны:
Как поддержать психику во время войны и холода
Эксперт предлагает простые способы сохранения спокойствия и контроля в холоде.
1. Согревайте других словами
"Маленькая благодарность, доброе слово, человеческое отношение воспринимаются как ментальное тепло", — говорит она.
2. Двигайтесь, даже когда не хочется
"Активные движения помогают снова активировать префронтальную кору", — объясняет специалист.
3. Дышите медленно
Простое дыхание помогает снизить тревогу: вдох на 4 счета, выдох на 8.
4. Живите короткими целями
"Ставьте маленькие задачи на день. Выполнил — получил дофамин и ощущение, что ты справляешься", — советует эксперт.
Наталья подчеркивает, что холод и стресс делают людей резкими не из-за плохих намерений, а из-за физиологии мозга.
"Иногда лучшее, что мы можем сделать — это просто согреть друг друга", — заключает она.
