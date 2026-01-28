Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Жизнь

Холод превращает украинцев в "монстров": что происходит с мозгом во время войны

Юрий Берендий
28 января 2026, 18:33
107
Холод воздействует на мозг как угрожающий фактор, заставляя людей реагировать импульсивно, снижая самоконтроль, указала нейроисследовательница Наталья Кадя.
Холод превращает украинцев в
Психологическое состояние украинцев - что происходит с мозгом во время войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Что влияет на уровень стресса и агрессии
  • Как холод влияет на людей
  • Как меняется поведение украинцев из-за войны

Война и экстремальные условия стали испытанием для миллионов украинцев, влияя не только на физическое состояние, но и на психику и поведение. Постоянный холод в квартирах и на улицах может буквально изменять работу мозга, делая людей более раздражительными и агрессивными. Об этом рассказала в эфире "Завтрака с 1+1" нейроисследовательница Наталья Кадя, передает 1plus1.ua.

Почему украинцы стали более агрессивными

Нейроисследователь объясняет, что мозг постоянно оценивает окружающую среду и реагирует на холод как на угрозу.

видео дня

"Мозг оценивает холод как угрозу, тревогу и необходимость экономить ресурсы", — объясняет Наталья Кадя.

Это приводит к критическим изменениям в работе мозга и снижению самоконтроля.

Потеря самоконтроля во время холода

Она отмечает, что в нормальных условиях за логику и контроль эмоций отвечает префронтальная кора. Она позволяет сдерживать гнев и сочувствовать другим. Однако холод активирует лимбическую систему — центр выживания мозга.

"Чем больше мозг чувствует угрозу, тем меньше работает префронтальная кора и тем сильнее включаются реакции выживания", — говорит нейроисследователь.

Из-за этого, по ее словам, люди чаще реагируют импульсивно, теряют терпение и не способны к сложным разговорам.

"Мозг в этот момент думает не о логике или собеседнике. Ему важно выжить, найти тепло, сохранить энергию", — объясняет эксперт.

Наталья советует избегать конфликтов в таких условиях.

"Никаких сложных разговоров, выяснения отношений или серьезных решений. У мозга просто нет на это ресурса", — подчеркивает она.

Смотрите видео о том, как нормализовать психику во время войны:

Как поддержать психику во время войны и холода

Эксперт предлагает простые способы сохранения спокойствия и контроля в холоде.

1. Согревайте других словами

"Маленькая благодарность, доброе слово, человеческое отношение воспринимаются как ментальное тепло", — говорит она.

2. Двигайтесь, даже когда не хочется

"Активные движения помогают снова активировать префронтальную кору", — объясняет специалист.

3. Дышите медленно

Простое дыхание помогает снизить тревогу: вдох на 4 счета, выдох на 8.

4. Живите короткими целями

"Ставьте маленькие задачи на день. Выполнил — получил дофамин и ощущение, что ты справляешься", — советует эксперт.

Наталья подчеркивает, что холод и стресс делают людей резкими не из-за плохих намерений, а из-за физиологии мозга.

"Иногда лучшее, что мы можем сделать — это просто согреть друг друга", — заключает она.

психолог психическое здоровье психология
Там холодно, шумно и неудобно: стюардесса назвала самые неудачные места в самолёте

11:24

4-летняя девочка потеряла маму и чуть не сгорела: последствия удара по КиевщинеФото

11:00

После поджога пропал свет: партизаны провели успешную диверсию в Удмуртии

