Холод превращает украинцев в "монстров": что происходит с мозгом во время войны

Холод воздействует на мозг как угрожающий фактор, заставляя людей реагировать импульсивно, снижая самоконтроль, указала нейроисследовательница Наталья Кадя.

Война и экстремальные условия стали испытанием для миллионов украинцев, влияя не только на физическое состояние, но и на психику и поведение. Постоянный холод в квартирах и на улицах может буквально изменять работу мозга, делая людей более раздражительными и агрессивными. Об этом рассказала в эфире "Завтрака с 1+1" нейроисследовательница Наталья Кадя, передает 1plus1.ua.

Почему украинцы стали более агрессивными

Нейроисследователь объясняет, что мозг постоянно оценивает окружающую среду и реагирует на холод как на угрозу.

"Мозг оценивает холод как угрозу, тревогу и необходимость экономить ресурсы", — объясняет Наталья Кадя.

Это приводит к критическим изменениям в работе мозга и снижению самоконтроля.

Потеря самоконтроля во время холода

Она отмечает, что в нормальных условиях за логику и контроль эмоций отвечает префронтальная кора. Она позволяет сдерживать гнев и сочувствовать другим. Однако холод активирует лимбическую систему — центр выживания мозга.

"Чем больше мозг чувствует угрозу, тем меньше работает префронтальная кора и тем сильнее включаются реакции выживания", — говорит нейроисследователь.

Из-за этого, по ее словам, люди чаще реагируют импульсивно, теряют терпение и не способны к сложным разговорам.

"Мозг в этот момент думает не о логике или собеседнике. Ему важно выжить, найти тепло, сохранить энергию", — объясняет эксперт.

Наталья советует избегать конфликтов в таких условиях.

"Никаких сложных разговоров, выяснения отношений или серьезных решений. У мозга просто нет на это ресурса", — подчеркивает она.

Как поддержать психику во время войны и холода

Эксперт предлагает простые способы сохранения спокойствия и контроля в холоде.

1. Согревайте других словами

"Маленькая благодарность, доброе слово, человеческое отношение воспринимаются как ментальное тепло", — говорит она.

2. Двигайтесь, даже когда не хочется

"Активные движения помогают снова активировать префронтальную кору", — объясняет специалист.

3. Дышите медленно

Простое дыхание помогает снизить тревогу: вдох на 4 счета, выдох на 8.

4. Живите короткими целями

"Ставьте маленькие задачи на день. Выполнил — получил дофамин и ощущение, что ты справляешься", — советует эксперт.

Наталья подчеркивает, что холод и стресс делают людей резкими не из-за плохих намерений, а из-за физиологии мозга.

"Иногда лучшее, что мы можем сделать — это просто согреть друг друга", — заключает она.

